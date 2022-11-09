. Россию предупредили о риске ухода в «экономику вчерашнего дня»

Вадим Карасев

Экономист ВШЭ Гимпельсон предупредил о риске ухода в «экономику вчерашнего дня»

Сочетание жестких санкций, контрсанкций и стремления почти к полному импортозамещению создает сильный шок для человеческого капитала в России, который вынужден адаптироваться под закрытую «экономику вчерашнего дня» вместо рыночной, отметил директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон в статье «Человеческий капитал в эпоху санкций и контрсанкций: некоторые перераспределительные последствия».

Адаптация к санкциям ведет к распространению более простых и старых технологий и уходу от новых, отмечает эксперт. «Можно ожидать потери значительной части человеческого капитала, созданного для использования в условиях открытой экономики, встроенной в глобальные цепочки», — предупреждает о рисках Гимпельсон.

Он считает, что следует ожидать недоиспользования ранее накопленных знаний и навыков из-за технологического упрощения экономики. Эксперт также уверен, что главная роль в создании и адаптации человеческого капитала будет у тех, кто ранее проигрывал в рамках глобальной и открытой конкуренции. Усугублять проблему нехватки передовых технологий, по оценке Гимпельсона, будут ограничения для российской науки.

Ранее глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина призвала не преуменьшать влияние санкций на экономику страны и мира.