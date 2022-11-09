. Самой богатой женщиной Финляндии стала россиянка

Вадим Карасев

Ilta-Sanomat: богатейшей женщиной Финляндии в 2021 году стала россиянка Мария Северина

На первом месте в списке самых богатых женщин Финляндии оказалась предпринимательница Мария Северина, родившаяся в России. В 2021 году она заработала 18,2 миллиона евро, сообщает газета Ilta-Sanomat.

В рейтинге наиболее преуспевающих бизнесменов Финляндии Северина заняла 20-е место. Предпринимательница является основательницей компании HyTest, производящей антигены и антитела для диагностики, а также медицинские тесты, спрос на которые резко вырос во время пандемии коронавируса.

Она занимала пост генерального директора компании до января 2022 года. Во второй половине 2021 года HyTest была продана международному производителю медицинского оборудования Mindray. В настоящее время Северина руководит инвестиционной компанией Almaral.

Предпринимательница получила образование и докторскую степень в сфере биологии и иммунологии в Москве. В Финляндию она переехала около 30 лет назад.

В апреле самой богатой женщиной в мире, по последней версии Forbes, была названа Франсуаза Бетанкур-Майерс, которая унаследовала компанию L'Orеal после смерти матери Лилиан Бетанкур. На втором месте оказалась дочь основателя Walmart Сэма Уолтона Элис Уолтон. Далее шла Джулия Кох, она и ее дети владеют 42 процентами Koch Industrie.