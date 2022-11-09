. Сати Казанова решила окончательно эмигрировать за границу

Певица Сати Казанова много лет жила на две страны. Пять лет назад артистка вышла замуж за фотографа Стефано Тиоццо. Супруги до последнего разрывались между Россией и Италией и вот теперь, похоже, решили сделать выбор в пользу последней. О намерении переехать на родину супруга Сати Казанова делилась еще в 2019 году, а теперь, похоже, основательно взялась за этот вопрос. «Мы со Стефано познакомились на свадьбе его брата и моей подруги. Это было в ашраме нашего, теперь уже общего гуру. Этому предшествовали разные мистические знаки. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, но это было незабываемо. Я хотела бы переехать в Италию. Мы ищем дом, присматриваемся, пока не спешим. Не понимаю, это должен быть дом или большая квартира, в каком городе, в каком районе? У меня не было опыта жизни за границей, и муж с большим пониманием к этому относится. Он меня не торопит», — призналась 40-летняя исполнительница.Напомним, в прошлом Сати была участницей группы «Фабрика», после чего стала заниматься сольной карьерой. Постепенно Казанова отошла от поп-музыки, которая перестала приносить ей удовлетворение и деньги. Сегодня артистка исполняет мантры, дает выступления и, по своему признанию, очень довольна происходящим в жизни. «Это не просто концерт в привычном формате, когда мы на сцене выступаем, а зритель в зале внимает. Это интерактивное общение, общая практика. Да, я веду эту практику, задаю направление. Мы все в ней. Каждый присутствующий вкладывает свою энергию. Каждый человек — это неповторимый ингредиент этого букета. В ноябре у нас будет четыре выступления в большей степени в формате концерта, но обязательно с элементами практики как статической, так динамической. Это элементы экстатик дэнс», — отмечает она, «МУЗ-ТВ».