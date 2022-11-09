. Серверы eFootball 2023 отключат на 3 дня, но игрокам обещают компенсации

Вадим Карасев





Издательство Konami готовится развернуть крупное обновление для eFootball 2023. Игру обновят до версии 2.2, но игрокам придется на несколько дней отказаться от футбольного симулятора Konami, поскольку серверы полностью будут отключены на период обновления.

Konami сообщила, что с 14 по 17 ноября все онлайн функции в eFootball 2023 будут выключены. Игрокам будет доступен только тестовый режим. При этом отдельно Konami оговаривается, что срок технического обслуживания может быть продлен при необходимости.

Игрокам обещают компенсацию за время простоя — каждый получит по 300 монет eFootball. При этом, по 300 монет обещают всем, кто создал свой аккаунт в eFootball 2023 до обновления, даже неактивным пользователям.