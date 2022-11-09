. Швеция отключила свой крупнейший атомный реактор из-за поломки
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Швеция отключила свой крупнейший атомный реактор из-за поломки

Швеция отключила свой крупнейший атомный реактор из-за поломкиШвеция отключила свой крупнейший атомный реактор Оскарсхамне в связи с поломкой турбины

В Швеции отключили крупнейший в стране реактор атомной электростанции в связи с поломкой турбины. Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

«Реактор №3 атомной электростанции в Оскарсхамне отключен от электросети из-за остановки турбины. Устранение неполадок продолжается», — сказал представитель АЭС Дезире Лильеваль.

Сообщается, что атомный реактор в Оскарсхамне является самым большим в стране, и неизвестно, сколько времени потребуется на его ремонт. Представители АЭС заявили о возможном запуске реактора в конце января 2023 года.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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