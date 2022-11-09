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Стало известно о состоянии пострадавших при крушении Ми-2 под Костромой

Стало известно о состоянии пострадавших при крушении Ми-2 под КостромойВласти заявили, что пострадавшие при крушении Ми-2 под Костромой находятся в реанимации

В результате крушения вертолета Ми-2 в Костромской области трое пострадавших находятся в реанимации. Об этом заявил директор департамента здравоохранения региона Николай Гирин, его цитирует ТАСС.

«Создано две бригады мультидисциплинарного назначения в составе десяти человек, подготовлены места в операционной, развернуты две операционные и подготовлены места в реанимации. Сейчас три пациента в реанимации, продолжаются диагностические мероприятия», — стало известно представителю власти.

Он добавил, что еще одного пациента оперируют. Состояние трех пациентов тяжелое и стабильно тяжелое, у еще одного пострадавшего изолированная травма и перелом.

Вертолет потерпел крушение в Костромской области во вторник, 8 ноября, — он упал в нескольких километрах от аэропорта «Сокеркино» во время захода на посадку. Погиб один человек, пострадали еще четверо.

Губернатор Костромской области заявил, что травмы получили два фельдшера и два пилота. Предварительно, причиной падения могли стать техническая неисправность и ошибка пилота.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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