Стало известно о возможной депортации блогера Некоглая
Сегодня, 15:49 Вадим Карасев
Блогера Некоглая задержали за нарушение миграционных законов, ему может грозить депортация
По данным агентства, блогера могут депортировать из России в случае установления нарушения им миграционного законодательства.
Блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) задержали за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, блогера могут депортировать из России в случае установления нарушения им миграционного законодательства.
По материалам: lenta.ru