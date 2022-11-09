. Стало известно о возможной депортации блогера Некоглая
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Стало известно о возможной депортации блогера Некоглая

Блогера Некоглая задержали за нарушение миграционных законов, ему может грозить депортация

Блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) задержали за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, блогера могут депортировать из России в случае установления нарушения им миграционного законодательства.

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По материалам: lenta.ru

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