. Стало известно о возможной депортации блогера Некоглая

Вадим Карасев

Блогера Некоглая задержали за нарушение миграционных законов, ему может грозить депортация

Блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) задержали за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, блогера могут депортировать из России в случае установления нарушения им миграционного законодательства.

