. Станислав Садальский требует разобраться со смертью Кузнецова
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Станислав Садальский требует разобраться со смертью Кузнецова

Станислав Садальский требует разобраться со смертью Кузнецова
Актер Станислав Садальский в шоке от смерти композитора. Мир шоу-бизнеса не может прийти в себя после неожиданной смерти основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова. Постоянные суды с Андреем Разиным довели его, считает Стас Садальский. Сергей Кузнецов дал свой последний концерт в Оренбурге 5 ноября — выступление закончилось аншлагом, а сам основатель «Ласкового мая» выглядел счастливым. Кто же знал, что сутки спустя он умрет. Несмотря на то, что причина пока так до сих пор и не озвучена, друзья и коллеги говорят о хронических заболеваниях, с которым он боролся долгие годы. Есть и еще одна версия, озвученная в социальных сетях. Ее подхватил актер и шоумен Станислав Садальский, напомнив про давний конфликт Кузнецова и Андрея Разина.
«Смерть Сергея Кузнецова выглядит странной. Он препятствовал получению прав на песни Андреем Разиным и внезапно скончался через непродолжительное время. Может, есть смысл проверить смерть композитора на криминальную составляющую?», заявил Садальский. Пока что криминальной составляющей в смерти Кузнецова нет. Другое дело, что друзья и коллеги Сергея признаются: он сильно переживал и никак не мог прийти в себя после внезапной смерти Юры Шатунова. Основатель группы пережил своего подопечного на 137 дней. При этом впереди композитора могли ждать серьезные суды с Разиным за творческое наследие. Напомним, еще на прошлой неделе Кузнецов комментировал слова продюсера, который пожелал удалить из Сети все материалы «Ласкового мая» и оставить их лишь на своих YouTube-каналах. Кроме того, Разин угрожал всем тем, кто будет без спроса выступать с песнями коллектива, судом и многомиллионными исками. Уже известно, что Сергея Кузнецова похоронят 13 ноября в Оренбурге. Прощание пройдет днем, детали позже объявят его родственники и друзья.
# Шоу-бизнес Садальский Станислав
По материалам: z-aya

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