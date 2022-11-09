. Суперкомпьютер World One спрогнозировал гибель человечества к 2050 году
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Суперкомпьютер World One спрогнозировал гибель человечества к 2050 году

Суперкомпьютер World One спрогнозировал гибель человечества к 2050 году

Суперкомпьютер World One, предназначенный для прогнозирования закономерностей развития человеческой цивилизации, сделал ужасающее предсказание о том, что жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, закончится к 2050 году, сообщает The Daily Star.

Многие предсказания, сделанные суперкомпьютером, созданным в 1973 году, уже сбылись, например снижение доступности природных ресурсов и жизненно важных минералов. Его сложный алгоритм учитывает множество факторов, включая уровень рождаемости и загрязнения окружающей среды, чтобы представить оценки того, какой будет жизнь.


"Загрязнение становится настолько серьезным, что начнет убивать людей, что, в свою очередь, приведет к сокращению численности населения, ниже, чем это было в 1900 году. На данном этапе, примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, прекратит свое существование", - расшифровали ученые прогнозы суперкомпьютера.

Британский астрофизик Мартин Рис подтвердил предсказания World One, указав, что катастрофические угрозы от изменения климата до чрезмерной зависимости от технологий существенно затруднят выживание человечества. Он тем не менее подал надежду, подчеркнув, что если мы сможем преодолеть стоящие перед нами огромные проблемы, человечество сможет жить "еще очень долго".

Пять лет назад британский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг увидел опасность для человечества в развитии современных технологий. Он объяснял, что новейшие технологии могут привести к деградации человека и сделать его беспомощным. Слабость перед лицом природы в условиях борьбы за выживание означает гибель.

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По материалам: uposters.ru

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