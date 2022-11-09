. Суровикин заявил, что потери России на херсонском направлении в 8 раз меньше украинских

Украинские войска потеряли более 9,5 тысячи убитыми и ранеными на херсонском направлении с августа по октябрь. Об этом доложил командующий объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу.

По словам командующего, российские войска несут потери в 7-8 раз меньше противника. Кроме того, за это время ВСУ потеряли более 200 танков, 500 боевых бронированных машин, порядка 600 автомобилей различного назначения и более 50 артиллерийских орудий и минометов.

Суровикин сообщил, что на херсонском направлении противник атакует объекты местного самоуправления, школы, больницы и другие социально значимые объекты. По его словам, из Херсонской области удалось вывезти более 115 тысяч человек.