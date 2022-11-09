. The Times: Украина скоро может остаться без ПВО
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The Times: Украина скоро может остаться без ПВО

The Times: Украина скоро может остаться без ПВО

ВСУ уже через несколько месяцев могут остаться без систем ПВО. Об этом пишет The Times, ссылаясь на исследование Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI).

Специалисты подчеркивают, что за восемь месяцев боев командование ВС РФ изменило подход к действиям в воздушном пространстве Украины, начав гораздо активнее использовать беспилотники-камикадзе. Именно дроны такого типа вывели из строя значительную часть энергетической системы Украины. Авторы отчета RUSI уверены, что наиболее дешевым и эффективным решением для борьбы с дронами-камикадзе для украинской армии может быть оснащение противовоздушных установок специальными контрбатарейными радарами.


Представители Королевского объединенного института оборонных исследований предложили руководству Соединенного Королевства поставлять Украине большее количество переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) и зенитных орудий, а также истребителей Saab Gripen и F-16 производства Швеции и США соответственно. По мнению военных экспертов, появление новых боевых самолетов у ВСУ не приведет к эскалации конфликта.

В конце октября Израиль отказался продавать Украине средства ПВО, объяснив это тем, что секретные разработки могут попасть не в те руки. Тогда же от поставок Украине гаубиц и ЗРК отказалась Литва, мотивируя это нехваткой данного вооружения для нужд собственной армии. Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес констатировал, что у западных стран не хватает комплексов ПВО для передачи Украине.

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По материалам: uposters.ru

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