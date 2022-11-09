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Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США

Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс СШАЭкс-президент США Трамп назвал успехи республиканцев на выборах в конгресс своей заслугой

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что успехи кандидатов от республиканской партии на выборах в американский конгресс — его заслуга, а поражения — не его вина. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу News Nation.

«Я думаю, если они победят, я должен получить все признание, а если проиграют, меня не следует винить вовсе. Но, наверное, будет наоборот», — считает политик.

По его словам, на деле республиканские кандидаты, даже те, кому Трамп лично советовал выдвигаться, после своей победы не признают его заслуги в этом. «Когда дела у них плохи, они винят меня во всем. Я готов ко всему, но мы защитим себя», — заверил экс-президент.

Трамп также назвал итоги промежуточных выборов в палату представителей американского конгресса «в определенной степени разочаровывающими», но большой победой для себя.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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