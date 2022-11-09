. Турчак об оставлении Херсона: Наши ребята подвергались огромному риску
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Турчак об оставлении Херсона: Наши ребята подвергались огромному риску

Турчак об оставлении Херсона: Наши ребята подвергались огромному риску

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что в любой момент российские военные в Херсоне могли оказаться отрезанными от снабжения и в такой ситуации удерживать оборону было бы крайне сложно.

Приказ отвести российские войска из Херсона и занять оборону по левому берегу Днепра отдал министр обороны Сергей Шойгу после доклада командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина.


"Наши ребята под Херсоном подвергались огромному риску. В любой момент они могли оказаться отрезанными от снабжения и в такой ситуации удерживать оборону было бы крайне сложно. С другой стороны – реальная угроза подрыва Каховской ГЭС, что очевидно могло привести к большому количеству жертв среди мирного населения и военнослужащих", - написал в своем telegram-канале Турчак.

Он подчеркнул, что главная цель сегодняшнего маневра – защита населения при сбережении личного состава.

"Все мы помним Мариуполь, и не только его. Повторять такое нельзя. Нам нужно время и терпение – то, что всегда помогало нам побеждать. Силы, воли и боевого духа хватает сполна", - подчеркнул первый вице-спикер Совета Федерации.

Он также сообщил, что привез подразделению ВДВ под Херсоном очередную крупную партию спецсредств и техники, собранных ЕР и региональными отделениями. Это несколько сотен квадрокоптеров и беспилотников, миноискатели, тепловизоры, средства радио и спутниковой связи, мультимедийное оборудование для разведывательной деятельности.

"Мы всегда рядом с ребятами, чтобы ни происходило, какие бы сложные решения ни принимались", - заключил Турчак.

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По материалам: uposters.ru

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