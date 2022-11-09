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Умер танцор Валентин Захаров

Умер танцор Валентин ЗахаровУмер заслуженный артист РСФСР, танцор Валентин Захаров

Умер заслуженный артист РСФСР, советский и российский танцор Валентин Захаров. Об этом сообщается на сайте Кубанского казачьего хора.

«Без малого сорок лет Валентин Захаров блистал артистическим талантом в танцевальных номерах Кубанского казачьего хора», — говорится в сообщении. Причины смерти артиста не раскрываются.

Как рассказали в хоре, Валентин Захаров получил мировое признание после победы коллектива на конкурсе государственных русских народных хоров в 1975 и 1984 годах. «Кубанский казачий хор выступал на всех континентах планеты, и везде Валентин Захаров становился любимцем публики», — поделились там.

24 октября ушел из жизни заслуженный артист России, солист Ярославской государственной филармонии Анатолий Колбешин. Колбешин скончался в возрасте 81 года. Причина смерти не сообщалась.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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