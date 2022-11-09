. Успех у Овнов, положительные перемены у Скорпионов: каким будет 2023 год для каждого знака зодиака

Астролог Вера Хубелашвили составила гороскоп на 2023 год и рассказала, что ждет всех знаков зодиака, а также какие испытания им предстоит преодолеть. Некоторых ждут романтические приключения, а кому-то придется отстаивать свою точку зрения. Символ года будет помогать и поддерживать тех, кто будет проявлять активность.

Каким окажется 2023 год для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков

Овен (21 марта — 19 апреля)

Удача ждет Овнов в 2023 голу. Символ года будет помогать им в достижении цели, а также окажет поддержку во всех начинаниях. Им не стоит бояться сложностей, ведь любая победа будет придавать им уверенность и силы, чтобы двигаться дальше. Овны смогут разнообразить свою жизнь. Много романтических переживаний ждет их в любви. Самое главное, не поддаваться эмоциям, иначе они рискуют упустить свое счастье.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Люди этого знака в 2023 году смогут заняться обустройством быта. Не исключено, что они купят себе новую недвижимость. Время является благоприятным для налаживания отношений с близкими. Но при этом стоит помнить, что не всех людей из прошлого нужно прощать. В новом году Тельцы могут перевести свои отношения на новый уровень. Не исключено, что долгая дружба перерастет в нечто большее.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы смогут стать успешными, если проявят упорство. Все их старания будут по достоинству оценены. Им потребуется только определиться со своими желаниями и приступить к работе с самого начала года. Успех ждет их как в профессиональной сфере, так и в любви. Умение выслушать поможет увеличить шанс на крепкий союз.

Рак (22 июня — 22 июля)

Если Раки будут полагаться на свою интуицию, то станут самыми успешными. Они смогут избежать любых неприятностей и решить все поставленные перед ними задачи. В личной жизни их будут переполнять эмоции, которые окажутся как положительными, так и отрицательными. Многое в их жизни будет зависеть от человека, который окажется рядом.

Что ждать Львам, Девам, Весам и Скорпионам в 2023 году

Лев (23 июля — 22 августа)

2023 год будет насыщен разными событиями. Многие из них могут кардинальным образом изменить жизнь. Львам следует быть осторожными и внимательными ко всему происходящему. В любви у них будет не все гладко, придется приложить немало усилий, чтобы обрести спутника жизни. От того, как они будут относиться к избраннику, будет зависеть их дальнейшая судьба.

Дева (23 августа — 22 сентября)

2023 год является удачным для обучения новому. Девы смогут достичь успеха в разных сферах. Им лишь потребуется приложить небольшое усердие и силы. Несмотря на то, что представители знака будут заняты учебой, им не стоит забывать и о романтических отношениях. Их личная жизнь будет складываться хорошо. Не исключено, что многие узаконят свои отношения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы в 2023 году будут нуждаться в людях, которым можно довериться. Окружающие и друзья помогут им справиться с любыми проблемами, которые могут произойти в личной жизни. Они также могут довериться близким людям, потому что в одиночку не получится решить многие вопросы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Много положительных перемен будет в жизни Скорпионов в 2023 году. Но сначала им необходимо обратить особое внимание на свое здоровье, а также подумать над тем, какие изменения в себе они хотят видеть, и следовать этому. Им легко будут даваться любые изменения, поэтому не стоит упускать свой шанс и возможность. Перемены во внешности удачным образом отразятся на их личной жизни. У представителей знака есть все шансы завести отношения.

Что ждать Стрельцам, Козерогам, Водолеям и Ракам в 2023 году

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов в 2023 году получится все, за что они возьмутся, но результат будет зависеть от выбранной цели. Им нужно конкретнее формулировать свои желания и тогда крупнее окажутся их достижения. Что касается личной жизни, то им не стоит перебирать партнерами, а остановить свой выбор на одном. Если рядом нет такого человека, не стоит расстраиваться, ведь впереди их ждет приятная встреча.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Много приятных перемен ждут Козерогов как в личной жизни, так и в работе. Им нужно отпустить прошлое и открыть сердце для нового, ведь только так они смогут почувствовать себя по-настоящему счастливыми. Одиноких Козерогов ждет судьбоносная встреча, которая изменит их жизнь. Успех ждет также и тех, кто будет упорно трудиться и достигать своей цели.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеев в 2023 году ждет много новых знакомств и интересных встреч. Но чтобы поиски принесли им не только эмоции, но еще и успех, их цели должны отвечать потребностям. Счастливая жизнь ждет тех Водолеев, которые определились со своими предпочтениями и пожеланиями к партнеру. Им следует перестать метаться между избранниками и остановиться на одном из них.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Много новых горизонтов в 2023 году откроется перед Рыбами. Если они не будут цепляться за прошлое, то смогут многое в своей жизни поменять в лучшую сторону. В любви им следует проявлять бдительность. Не стоит вестись на красивую картинку, ведь реальные поступки имеют важное значение. Рыбам стоит обратить внимание на окружающих людей — среди них есть надежный человек, которому можно довериться.