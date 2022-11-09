. Уже известна первая беременная проекта Дом-2

Вадим Карасев

У Натальи Безверховой не всё так гладко в личной жизни. Её бросил очередной избранник, получив тарелкой супа в лицо. А теперь ещё и озвучили, кто же окажется первой беременной на проекте и это не Наталья, а очередная конкурентка. К Наталье из Магнитогорска приехал фитнес-тренер Антон Тетерев, которому досталась самая большая комната на Поляне. В итоге стало известно, что его бывшая девушка (они расстались прямо перед тем, как парень пришёл на проект), беременна.В итоге молодой человек решил пригласить её к себе на проект. Впрочем, в последнее время кого только не зовут, сплошной зал ожидания. Естественно, Антон пытается всех убедить, что это неожиданность и сейчас его бывшая пассия в истерике. Естественно, Безверхова-старшая разочарована, да и младшая недовольна сложившейся ситуацией. Зато парни активно поддерживают нового товарища. Если в начале девушки дожидались своих избранников, то теперь и мужчины появились, причём с уже готовыми беременными...