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Уже известна первая беременная проекта Дом-2

Уже известна первая беременная проекта Дом-2
Первой беременной на Дом-2 станет не Наталья Безверхова, а её соперница — бывшая девушка фитнес-тренера Антона Тетерева, которая оказалась в положении и согласилась прийти на Дом-2. У Натальи Безверховой не всё так гладко в личной жизни. Её бросил очередной избранник, получив тарелкой супа в лицо. А теперь ещё и озвучили, кто же окажется первой беременной на проекте и это не Наталья, а очередная конкурентка. К Наталье из Магнитогорска приехал фитнес-тренер Антон Тетерев, которому досталась самая большая комната на Поляне. В итоге стало известно, что его бывшая девушка (они расстались прямо перед тем, как парень пришёл на проект), беременна.

В итоге молодой человек решил пригласить её к себе на проект. Впрочем, в последнее время кого только не зовут, сплошной зал ожидания. Естественно, Антон пытается всех убедить, что это неожиданность и сейчас его бывшая пассия в истерике. Естественно, Безверхова-старшая разочарована, да и младшая недовольна сложившейся ситуацией. Зато парни активно поддерживают нового товарища. Если в начале девушки дожидались своих избранников, то теперь и мужчины появились, причём с уже готовыми беременными...
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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