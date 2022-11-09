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В России заметили рост интереса к «Тамагочи»

В России заметили рост интереса к «Тамагочи»Аналитики Moneyplace сообщили о росте продаж игрушки «Тамагочи» в России

В России наблюдается рост продаж игрушки «Тамагочи», свидетельствуют данные о продажах на маркетплейсе Wildberries, собранные аналитическим агентством Moneyplace. Только за октябрь было продано почти 3000 игрушек в разной комплектации.

«Тамагочи» — японская электронная игрушка в форме яйца с дисплеем. Задача игрока — вырастить виртуального питомца, кормить его и заботиться, играть, следить за здоровьем, наблюдая за тем, как зверек растет. Особенностью игры является то, что в отсутствии надлежащего и своевременного ухода питомец умирает.

По словам представителей аналитического агентства, новая волна популярность японской игрушки в России пришлась на последние полгода.

«При этом в марте были популярны игрушки с нецветным дисплеем, а с августа появляются игрушки с цветным дисплеем и интерес покупателей перемещается на них. Оборот при этом, превысил в августе 1 миллион рублей», — поделились в Moneyplace.

Топ-продаж в денежном выражении пришелся на октябрь текущего года — на игрушке удалось заработать 1,5 миллиона рублей. Далее, по данным агентства, следуют август — 1,3 миллиона рублей, после — июль и май, продажи в эти месяцы составили чуть меньше 1 миллиона. Рост оборота товара от октября к марту 2022 года составил 213 процентов.

Ранее стало известно, что Минэкономики совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры хотят обязать разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрастным категориям, а также запретить в России выпуск и продажу видеоигр, которые содержат информацию, запрещенную для распространения.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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