. В сети раскритиковали Бербок за слова о нацизме

Вадим Карасев

Пользователи Twitter отреагировали на слова Бербок о нацизме

Пользователи платформы Twitter отреагировали на пост министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Внимание комментаторов привлекло высказывание главы МИД о нацизме.

«Сегодня, 84 года назад, нацистский террор вопиюще показал свое истинное лицо. Банды головорезов поджигали магазины и синагоги, похищали и убивали тысячи своих соседей-евреев. Эти акты террора подготовили почву для Холокоста и учат нас: сопротивляйтесь началам», — написала Бербок, положив начало дискуссии в комментариях.

Критики заявления министра разделились на несколько групп: часть из них обратили внимание на российско-украинский конфликт, в то время как остальные принялись оценивать текущую ситуацию в Германии и внешнюю политику Берлина.

«Тогда, пожалуйста, не заметайте проблему нацизма на Украине под ковер! Не разрушайте свободу слова и свободу печати вмешательством правительства», «Нацисты, как на Украине?», «Ничего другого сейчас на Украине не происходит! И весь мир, в том числе и канцлер Германии, смотрит!», «Вы вооружаете и поддерживаете нацистов на Украине. Подумайте, прежде чем опубликовать твит», «Тогда почему вы поддерживаете [президента Украины Владимира] Зеленского и его полк «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) или многие другие нацистские группировки в украинской армии?», — написали пользователи с никами Dodo, Marco72, Angie Angel, Yve и Kim Dotcom, оценивая слова Бербок в контексте украинского кризиса.

Ряд комментаторов, анализируя слова министра, принялись обсуждать партию «Союз-90/Зеленые», а некоторые обратили гнев сразу против всей правящей коалиции «Светофор», в состав которой помимо Зеленых входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и Свободная демократическая партия (СвДП). Часть пользователей при этом раскритиковали поддерживаемую властями «зеленую» повестку.

«Вот почему я удивлен, что такая тоталитарная секта, как Зеленые, смогла прийти к власти в Германии», «Точно, поэтому за экофашистами тоже надо наблюдать», «Не 84 года назад, а продолжая и по сей день, он показывает нам свое лицо. И ее портрет является частью этого», — заявили пользователи Wunderkind xx — Je suis Ratte, HaDi, Marc.F.

Еще одна группа пользователей высказалась против развития сотрудничества с рядом стран. «Если Исламская Республика [Иран] продолжит свое существование, вы будете иметь дело с худшей проблемой. Пожалуйста, осудите это правительство и разорвите дипломатические отношения», «Террор режима в Иране показывает свое истинное лицо уже много недель», «Сегодня, как и тогда, есть политики, которые смотрят в другую сторону и проводят конференции и чемпионаты мира в странах с жестокими диктатурами: Египте, Бахрейне, Катаре, ... и поэтому история повторится», — отметили пользователи Nima Morshed, brmbrm и Fabio Negri.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о приближении мира к пропасти.

