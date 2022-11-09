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В США спрогнозировали переизбрание блокировавшего военную помощь Киеву сенатора

В США спрогнозировали переизбрание блокировавшего военную помощь Киеву сенатораFox, NBC и AP спрогнозировали переизбрание блокировавшего помощь Киеву сенатора Рэнда Пола

Американские телеканалы Fox и NBC, а также агентство Associated Press (AP) спрогнозировали переизбрание сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, блокировавшего военную помощь Киеву.

Кандидат от республиканцев Рэнд Пол проходит в сенат от штата Кентукки в третий раз. Его соперником был демократ Чарльз Букер.

Сенатор препятствовал принятию законопроекта о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов. Кроме того, он призывал перестать принимать в НАТО страны бывшего СССР, а также заявлял, что многомиллиардные траты США на помощь Украине угрожают американской безопасности.

Согласно данным первых экзитполов, республиканцы имеют преимущество на выборах в Сенат и Палату представителей, получив 54 и 246 мест соответственно. Представители Демократической партии, предварительно, получили 46 и 189 мест соответственно.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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