. В «VK Мессенджере» появились новые функции

Вадим Карасев

Пользователи «VK Мессенджера» смогут создавать папки для организации рабочего пространства

После выхода большого обновления пользователям «VK Мессенджера» стал доступен ряд новых функций. Об этом сообщается в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

В частности, у пользователей сервиса появилась возможность организовать личное и рабочее пространства благодаря группировке чатов по папкам, а также обмениваться файлами с увеличенным лимитом до 4 Гб и загружать видео в ускоренном режиме. В компании указали, что приложение адаптировали под большие экраны планшетов iPad. Скачать актуальную версию мессенджера можно по ссылке.

В пресс-службе VK отметили, что актуальная версия приложения позволяет добавить несколько аккаунтов и быстро переключаться между ними. Так, школьники, родители и учителя могут добавить для уточнения школьных вопросов учебный профиль Сферум, благодаря которому у них появится возможность не только общаться, но и участвовать в чатах и конференциях, а также обмениваться учебными материалами.

Комментируя последнее обновление, вице-президент VK и глава «VK Мессенджера» Фарит Хуснояров подчеркнул, что благодаря появлению папок онлайн-общение станет проще и продуктивнее. «Новая функция поможет структурировать коммуникации в виртуальном мире и организовать удобное пространство как для работы и учебы, так и для личного общения — теперь не нужно тратить время на долгий поиск нужного чата или важной информации», — добавил он, заверив, что функциональность мессенджера продолжают развивать и уже совсем скоро у пользователей появится больше возможностей для общения, обмена информацией и кросс-платформенного взаимодействия с помощью разных устройств.