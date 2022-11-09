. В Yappy прокомментировали сообщения об утечке данных

Вадим Карасев

Соцсеть Yappy после сообщений об утечке заявила, что фиксирует попытки хакерских атак

Российская соцсеть Yappy, которую считают отечественным аналогом TikTok, отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения об утечке данных пользователей. Комментарий платформы приводит РИА Новости.

В соцсети указали, что в ходе плановых проверок служба безопасности сервиса регулярно фиксирует попытки хакерских атак. «Сейчас в открытом доступе оказались неактуальные дампы обезличенных пользовательских данных, содержащие никнеймы и номера телефонов», — заявили в компании.

В Yappy также отметили, что приложение не собирает с юзеров их фамилии, даты рождения и другие персональные данные. Утечка не могла бы привести к риску их бесконтрольного распространения, заверили представители платформы. «Система киберзащиты платформы постоянно усиливается», — добавили в компании.

Об атаке на Yappy 8 ноября сообщило «Ъ». Издание, ссылаясь на профильные Telegram-каналы и собственные источники, уточнило, что «проукраинские» хакеры похитили данные пользователей соцсети. Отмечалось, что в открытый доступ попали два миллиона строк, содержащие ФИО юзеров, их мобильные телефоны, даты регистрации в сервисе и другие данные.