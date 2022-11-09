. Валерий Меладзе развлекается в компании девушек

Певец Валерий Меладзе стал подарком для девушек. Красотки увивались вокруг Валерия Меладзе во время его исполнения, а сам вокалист стал подарком на день рождения. Популярный вокалист Валерий Меладзе с недавних пор не выступает на ТВ и крупных площадках. Теперь исполнителя хитов, написанных его братом Константином Меладзе, ждут исключительно на частных вечеринках. Одна из таких состоялась в этот вторник в одном из подмосковных клубов. Свой день рождения с невиданным размахом отмечала инфлюенсерша Лерчек. Валерий Меладзе стал подарком виновнице торжества от подруг.Валерий Меладзе исполнял свои хиты на импровизированной сцене, а вокруг него увивались юные красавицы. Очаровательные гостьи вечеринки всем своим видом добивались внимания звезды. Девушки подпевали Валерию Меладзе, танцевали вместе с ним и снимали все происходящее на видео, сообщает «Super». Все очень походило на прелюдию к какой-то оргии. Как на подобные вечеринки с участием мужа реагирует Альбина Джанабаева, представить не трудно. Мало кому может понравиться такой ажиотаж вокруг благоверного.