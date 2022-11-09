. "Ведет себя столь эгоцентрично и высокомерно": японский депутат о позиции Украины по G20
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"Ведет себя столь эгоцентрично и высокомерно": японский депутат о позиции Украины по G20

"Ведет себя столь эгоцентрично и высокомерно": японский депутат о позиции Украины по G20

Поведение Украины на мировой арене кажется "эгоцентричным и высокомерным". Так член Палаты советников японского парламента Мунэо Судзуки в интервью Yahoo News Japan охарактеризовал позицию украинского лидера Владимира Зеленского по поводу саммита "Группы двадцати" (G20) в Индонезии.

Член верхней палаты японского парламента прокомментировал слова Зеленского о том, что украинский лидер откажется от участия в саммите G20 на Бали в случае присутствия на мероприятии российского коллеги Владимира Путина. Судзуки отметил, что руководителям противоборствующих сторон, напротив, следует обсудить прекращение огня, в том числе при посредничестве США и Евросоюза.


Японскому законодателю показался "эгоцентричным" и высокомерным ультиматум Зеленского: по мнению Судзуки, Украина ведет боевые действия "только за счет оружия и финансовых средств", получаемых от стран Запада.

"Не странно ли то, что, хотя она [Украина] сражается только за счет оружия и финансовых средств, получаемых от США, Великобритании и НАТО, она ведет себя столь высокомерно и эгоцентрично?" — риторически поинтересовался парламентарий.

Авторитетный американский экономист Джеффри Сакс также настаивает на переговорах Европы и России, чтобы Украина не превратилась в "новый Афганистан". Он назвал ошибочной излишне агрессивную политику в отношении президента РФ Путина. Так, если бы Америка и Европа пошли на переговоры, можно было бы быстро урегулировать украинский кризис. Брюссель, однако, подчиняется "не разуму, а американской повестке".

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По материалам: uposters.ru

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