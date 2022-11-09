. Виктория Боня призналась, что живет на скромный миллион в месяц
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Виктория Боня призналась, что живет на скромный миллион в месяц

Виктория Боня призналась, что живет на скромный миллион в месяц
Модель Виктория Боня считает, что живет очень скромно. Вот уже много лет Боня проживает в Монако и, по собственному признанию, может позволить себе немалые траты. В беседе с подписчикам Виктория рассказала, сколько денег ей нужно в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно. Виктория Боня зарабатывает приличные деньги на различных коммерческих проектах и отмечает, что привыкла тратить много. «Сколько я трачу в месяц? От 15 тысяч евро (около 912 тысяч рублей, — прим. ред.) и больше. Все зависит от того, что я делаю, чем занимаюсь. Опять же, это мой образ жизни, а кто-то живет на меньшую сумму денег. Недавно я купила маме машину. Она так довольна, да и счастлива оттого, что могу себе позволить подарить ей машину», — поделилась 42-летняя телезвезда в личном блоге.
Напомним, пять лет назад Виктория рассталась с сыном миллиардера Алексом Смерфитом, которому родила дочь Анджелину. Сегодня Боня редко рассказывает в подробностях о происходящем в личной жизни. «Для меня важны не статус и доход мужчины, важно, чтобы человек мог развиваться. Все считают, что я с какими-то олигархами встречаюсь, нет, мне кажется, это такие люди, которые не принадлежат себе, а я человек, который любит внимание. Поэтому для меня отношения — это в первую очередь человеческие отношения. Важно, чтобы человек был идейный, чтобы у него было желание развиваться, что-то делать. Я заметила, что когда встречаюсь с мужчиной, он в своей деятельности начинает достигать еще больших успехов. Мне кажется, от женщины тоже многое зависит, от энергии, которую она дает. Я всегда смотрю, здоровая ли у мужчины психика», — отмечала как-то она. Боня надеется встретить достойного человека, с которым создаст крепкую семью. «Через 10 лет я вижу себя еще с двумя детьми на руках, с идейными и основными бизнесами, которые выберу для себя и буду развивать, в семье рядом с любимым мужем, счастливой, с чуть большими морщинками на глазах (от счастья и смеха), в приятном состоянии того, что когда-то я очень много работала, бегала, прыгала, а сейчас получаю удовольствие от своей размеренной жизни», — откровенничала Вика.
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

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