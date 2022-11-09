. Владимир Путин хочет свести к минимуму угрозу бедности
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Владимир Путин хочет свести к минимуму угрозу бедности

Владимир Путин хочет свести к минимуму угрозу бедности
Президент Владимир Путин высказался об увеличении выплат за рождение детей. Сегодня Владимир Путин провел совещание по социально-экономическим вопросам. В ходе заседания президент объявил о продлении программы материнского капитала и увеличении выплат. В ходе совещания Владимир Путин уделил особое внимание поддержке доходов семей с детьми. Президент заявил о продлении программы материнского капитала до конца 2026-го.
«Главная задача господдержки — свести к минимуму угрозу бедности для российских семей и для тех, кто только рождается, и кто воспитывает детей», — сказал глава государства. Глава Минтруда Антон Котяков в свою очередь объявил об увеличении выплат со следующего года. «Будет увеличен и материнский капитал. Таким образом, в 2023 году его размер на первого ребенка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей. На второго ребенка он составит почти 780 тысяч», — сказал политический деятель. Государство направит поддержку и для детей в нуждающихся семьях. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на пособие в новом году выделят 1,6 триллионов рублей, пишет «РИА Новости».
# Шоу-бизнес Путин Владимир
По материалам: z-aya

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