. Всегда модные джинсы

Эксперт уверяет, что модель этих джинсов никогда не выйдет из моды. Модель этих брюк из денима одновременно практична и трендова. Среди ультрамодных моделей джинсов назван тот фасон, который переживет все остальные тренды. И это джинсы mom — расслабленные, свободные с завышенной талией. Эти брюки из денима были на пике популярности в 80-е. Сегодня некогда универсальный фасон перекочевал в классический гардероб. Самыми универсальными станут джинсы mom без разрезов и декора, а также достаточно длинные, чтобы при желании штанины можно было подвернуть, а зимой выправить. Сносу им не будет! Эти джинсы из денима идеально впишутся и в летний, и в зимний гардероб, пишет «Marieclaire».