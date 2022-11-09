. Зачем Алла Пугачева вышла за Максима Галкина на самом деле

Журналисты раскопали подноготную мужа певицы Аллы Пугачевой. Шоумен с 2005 года живет вместе с поп-звездой. Брак они заключили в 2011-м. Над Галкиным часто посмеиваются недоброжелатели, утверждая, что он воспользовался известностью и деньгами народной артистки СССР. Однако выяснилось, что Максим был завидным женихом. Пародист появился на свет в 1976 году в престижном роддоме на Арбате. Он вырос в обеспеченной семье. Его отец, генерал Александр Галкин возглавлял Главное бронетанковое управление Минобороны, а затем его преемника — Главное автобронетанковое управление. После этого он стал депутатом Госдумы. В детстве Максиму пришлось поездить с родителями по различным воинским частям, но в 1987 году семья вернулась в Москву. Они обосновались в квартире около метро «Новые Черемушки». Сейчас ее цена составляет 45 миллионов рублей. После смерти отца в 2003 году Максим и его брат стали владельцами нескольких квартир премиум-класса. Дмитрию досталась квартира площадью 163 кв. м за 86 миллионов рублей в историческом доме в 1-м Неопалимовском переулке у особняка МИД. Он владеет и двухкомнатной квартирой на улице Плющихе, сейчас ее можно продать за 42 млн рублей.Шоумену отошла в собственность элитная недвижимость площадью 250 квадратов в историческом здании в Варсонофьевском переулке напротив больницы НКВД. Ее цена превышает 100 миллионов рублей. Впрочем, в 2010-м Максим записал ее сначала на жену, а та — на внука Никиту. В 2004 году юморист начал строить замок в подмосковной деревне Грязь. Сейчас он поражает звезд своим великолепием, особенно внутри. Телеведущий также приобрел особняк с участком в 30 соток в деревне Фоминское Наро-Фоминского района. Максим записал эту недвижимость на брата, ее цена сейчас примерно 150 миллионов рублей. Состояние Пугачевой, когда она познакомилась с Галкиным, было скромнее. Она владела четырехкомнатной квартирой в доме на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. Сейчас эта недвижимость стоит 50 млн рублей. В начале 2010-х она перешла Кристине Орбакайте. Алла Борисовна приобрела и квартиру площадью 350 квадратов в ЖК «Филипповский». Сейчас ее оценивают в 350 миллионов рублей, сообщил «Лайф». Дом с участком на берегу Истры певица отписала внуку Никите. Как выяснилось, Пугачева давно общалась с Галкиными. «Мама и папа Максима дружили с Аллиными родителями, жили в Москве по соседству, вместе чаевничали, — рассказала тетя шоумена Зинаида Брейтенбьюхер. — Алла в школе училась. Отца Максимкина она уважала и побаивалась. Когда Александра Александровича перевели служить в Германию, добрые отношения не прервались: мама Пугачевой созванивалась с Галкиными и хвалилась успехами Аллочки. Став знаменитой, Алла не раз приезжала в ГДР и ехала прямиком к Галкиным. Максимка был совсем маленьким, и Пугачева охотно с ним нянчилась». Артист подтвердил слова своей тети. Максим показал фотографию с гастролей певицы в Германии в 1979 году. «Фотобомба из прошлого. Мои родители на ужине с Аллой», — пояснил Галкин, указав стрелочками отцами, маму и Пугачеву. Сейчас Алла Борисовна с двойняшками Лизой и Гарри живут в Израиле. Максим часто уезжает на гастроли. Накануне он встретился с Лаймой Вайкуле в Прибалтике. * Включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.