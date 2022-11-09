. Завальный раскритиковал создание Ассоциации по контролю за сварочными работами

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» рассмотрели на заседании Комитета Госдумы по энергетике 9 ноября. Документ разработан Ростехнадзором. Он предполагает создание Ассоциации по контролю за сварочными работами на опасных объектах.

В Ростехнадзоре считают, что данный законопроект устраняет правовой пробел в вопросах регулирования безопасной организации и проведения сварочных работ на опасных производственных объектах.

Председатель Комитета Госдумы по энергетике, член фракции «Единая Россия» Павел Завальный отметил, что если раньше механизм регулирования был щадящим, то новый механизм становится драконовским.

«Членство всех организаций, которые эксплуатируют и строят объекты повышенной опасности, будет обязательным в этой Ассоциации. Кроме этого, до 1 марта 2023 года должно быть создано не менее 35 аттестационных центров, которые будут являться обязательными членами этой Ассоциации. Задача всех предприятий, которые либо эксплуатируют, либо оказывают услуги по сварке, обязательное заключение договоров с этими центрами по аттестации сертификации и проверки на право проведения сварочных работ», — предупредил парламентарий.

Завальный указал, что эта Ассоциация не подлежит надзору: ее никто не проверяет — ни налоговые органы, ни сам Ростехнадзор.

«Это будет такая вещь в себе, без права досмотра, проверки ее деятельности, кто там будет работать, какие эксперты, тоже не понимаю», — возмутился депутат.

Завальный подчеркнул, что у этого законопроекта нет ни одного положительного заключения, и призвал вернуться к прежнему механизму регулирования.



