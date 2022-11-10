. 15 известных личностей, чьи фото в молодом возрасте удивят вас и заставят сказать: «Ну ничего себе»
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15 известных личностей, чьи фото в молодом возрасте удивят вас и заставят сказать: «Ну ничего себе»

15 известных личностей, чьи фото в молодом возрасте удивят вас и заставят сказать: «Ну ничего себе»

Как часто вы задумывались о том, как выглядели в молодости люди, прославившиеся на весь мир? Иногда создаётся впечатление, что некоторые актёры и актрисы, певцы и певицы, а также прочие деятели культуры никогда не были молодыми. Возможно ли такое? Чтобы докопаться до истины, мы решили провести собственное расследование. Признаться, некоторые «молодые» фотографии звёзд нас действительно удивили. Уверены, представленные снимки юных селебрити изумят и вас.

Модельер Карл Лагерфельд

Dimitrios Kambouris / Keystone-France

Изобретатель и промышленный дизайнер Стив Джобс

Justin Sullivan / Andy Freeberg

Любопытный факт: более 90% сотрудников, работавших в компании Apple, никогда не встречались и не пересекались со Стивом Джобсом.

Живописец Сальвадор Дали

Justin Sullivan / AFP

Создатель компании Microsoft Билл Гейтс

Jemal Countess / Doug Wilson

Американский банкир и государственный деятель Дэвид Рокфеллер

Shepard Sherbell / Paul Popper

У Рокфеллера было довольно странное хобби. Дэвид с особым пристрастием коллекционировал различные виды жуков. По некоторым данным, миллиардер владел самой крупной коллекцией насекомых в мире. Она включала больше 40 тысяч экземпляров.

Американская телеведущая и актриса Опра Уинфри

oprah / Jeffrey Asher

Эрнесто Че Гевара — кубинский государственный деятель

Bettmann / Apic

Живописец Пабло Пикассо

Tony Vaccaro / Corbis

В течение всей своей жизни художник написал более двадцати тысяч картин. Его неиссякаемому запасу вдохновения можно только позавидовать.

Комедийный актёр Луи де Фюнес

Picot / cdiscount

Музыкант Оззи Осборн

Jo Hale / Bureau of Prisons

Актёр Дэнни Трехо

Paul Archuleta / Staff Penthouse

Футболист Зинедин Зидан

Denis Doyle / Shaun Botterill

Зидан входит в число самых популярных французов и считается национальным героем.

Британский государственный деятель Уинстон Черчилль

Popperfoto / Winston Churchill

Актёр Дастин Хоффман

Anthony Harvey / Avalon

Карл III — король Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии

Hannan Mckay / Bettmann

Здесь вы можете посмотреть фото других знаменитостей, которых мало кто сможет вспомнить в молодом возрасте.

# Интересное
По материалам: twizz

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