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16 работ фотографа из Лос-Анджелеса, который создаёт яркие снимки и показывает, что творится за кадром

16 работ фотографа из Лос-Анджелеса, который создаёт яркие снимки и показывает, что творится за кадром

Настоящий творец может творить в любых условиях, а его фантазия может выходить за рамки привычных и обычных вещей. В этом легко убедиться, если посмотреть, что происходит за кадром во время ярких креативных фотосессий. Иногда они могут проходить в странных местах, которые на первый взгляд могут казаться неподходящими. Фотограф Гео Леон не только делает крутые фотосеты, но и показывает, что скрывается за ними.

Летящие волосы


geoleon

Гео Леон — фотограф из Лос-Анджелеса. Его конёк — яркие сказочные фотосессии с большим количеством обработки, которые никак не назвать обычными.

Красный дым


geoleon

Где Человек-паук?


geoleon

В отражении


geoleon

Атмосфера «Эйфории»


geoleon

Фотосессии могут проходить в любых местах. Иногда для того, чтобы всё состоялось, необходима помощь ассистентов, спецэффекты и реквизит.

Сама нежность


geoleon

Валентинка


geoleon

Фотографии выглядят студийными: если не знать, ни за что не догадаешься, что съёмки проходили прямо на лужайке с кучей свидетелей.

В стиле Токио


geoleon

Образ на Хэллоуин


geoleon

Аполлон


geoleon

Прогулка по замку


geoleon

Перчатка


geoleon

Свет мой, зеркальце, скажи


geoleon

Варись, вуншпунш!


geoleon

А вы уже видели, какие костюмы примерили на Хэллоуин знаменитости в этом году? А у нас есть об этом статья!

Фея и Пиноккио


geoleon

Дитя Луны


geoleon

А вот ещё одна серия закадровых снимков от фотографа из Бразилии.

# Интересное
По материалам: twizz

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