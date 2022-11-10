. 16 работ фотографа из Лос-Анджелеса, который создаёт яркие снимки и показывает, что творится за кадром

Настоящий творец может творить в любых условиях, а его фантазия может выходить за рамки привычных и обычных вещей. В этом легко убедиться, если посмотреть, что происходит за кадром во время ярких креативных фотосессий. Иногда они могут проходить в странных местах, которые на первый взгляд могут казаться неподходящими. Фотограф Гео Леон не только делает крутые фотосеты, но и показывает, что скрывается за ними.

Летящие волосы

geoleon

Гео Леон — фотограф из Лос-Анджелеса. Его конёк — яркие сказочные фотосессии с большим количеством обработки, которые никак не назвать обычными.

Красный дым

Где Человек-паук?

В отражении

Атмосфера «Эйфории»

geoleongeoleongeoleongeoleon

Фотосессии могут проходить в любых местах. Иногда для того, чтобы всё состоялось, необходима помощь ассистентов, спецэффекты и реквизит.

Сама нежность

Валентинка

geoleongeoleon

Фотографии выглядят студийными: если не знать, ни за что не догадаешься, что съёмки проходили прямо на лужайке с кучей свидетелей.

В стиле Токио

Образ на Хэллоуин

Аполлон

Прогулка по замку

Перчатка

Свет мой, зеркальце, скажи

Варись, вуншпунш!

geoleongeoleongeoleongeoleongeoleongeoleongeoleon

А вы уже видели, какие костюмы примерили на Хэллоуин знаменитости в этом году? А у нас есть об этом статья!

Фея и Пиноккио

Дитя Луны

geoleongeoleon

А вот ещё одна серия закадровых снимков от фотографа из Бразилии.