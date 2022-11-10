. 16 знаменитых ирландских актёров и актрис в начале своей карьеры и сейчас

Вы не поверите, как много ирландцев среди звёзд большого кино! При населении в 5 миллионов это северное государство давно и удивительно стабильно поставляет в континентальную Европу и Голливуд талантливых актёров.

Сейчас мы перечислим только самых известных, по традиции показав через коллажи их карьерный путь от первой роли до самой последней на сегодняшний день.

А вы в конце скажете нам лишь одно: знали ли вы, что эти люди имеют ирландский паспорт?

Колин Фаррелл (46 лет)

Channel Four Films / Searchlight Pictures

Актёр в фильмах «Зона военных действий» (1998) и «Банши Инишерина» (2022).

Киллиан Мёрфи (46 лет)

Temple Films / Universal Pictures

Актёр в фильме «История Свити Барретта» (1998) и на промофото фильма «Оппенгеймер», который выйдет в 2023 году.

Пирс Броснан (69 лет)

Paramount Pictures / Warner Bros.

Актёр в фильмах «Долгая Страстная пятница» (1980) и «Чёрный Адам» (2022).

Брендан Глисон (67 лет)

Paramount Pictures / Searchlight Pictures

Актёр в фильмах «Храброе сердце» (1995) и «Банши Инишерина» (2022).

Глисону было уже 40 лет, когда вышел фильм «Храброе сердце», в котором он дебютировал в большом кино.

Донал Глисон (39 лет)

Brother Films / Hulu

Актёр в фильме «Жеребцы» (2006) и сериале «Пациент» (2022).

Лиам Каннингэм (61 год)

Enigma Productions / TF1 Studio

Актёр в фильмах «Война пуговиц» (1994) и «Гениальное ограбление» (2021).

Лиам Нисон (70 лет)

Ken Anderson Films / STXfilms

Актёр в фильмах «Путешествие Пилигрима в Небесную страну» (1978) и «Флешбэк» (2022).

Сирша Ронан (28 лет)

Fatts / Searchlight Pictures

Актриса в фильмах «Рождественское чудо Джонатана Туми» (2007) и «Смотрите, как они бегут» (2022).

Эйдан Гиллен (54 года)

Savoy Pictures / Warner Bros.

Актёр в фильмах «Круг друзей» (1995) и «Те, кто желает мне смерти» (2021).

Майкл Гэмбон (82 года)

Amicus Productions / LD Entertainment

Актёр в фильмах «Животное должно умереть» (1974) и «Джуди» (2019).

Фиона Шоу (64 года)

Palace Pictures / Netflix

Актриса в фильмах «Моя левая нога» (1989) и «Энола Холмс» (2020).

Бренда Фрикер (77 лет)

Radio Telefís Éireann / ITV

Актриса в фильме «Роман в бальной комнате» (1982) и сериале «Владения» (2022).

Среди массовой аудитории Бренда Фрикер наиболее известна по роли птичницы в фильме «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992).

Джейми Дорнан (40 лет)

Columbia Pictures / Universal Pictures

Актёр в фильмах «Мария-Антуанетта» (2006) и «Белфаст» (2021).

Роберт Шиэн (34 года)

Irish Film Board / Netflix

Актёр в фильме «Лето летающих тарелок» (2008) и сериале «Последний автобус на Земле» (2022).

Эндрю Скотт (46 лет)

ITV Studios / HBO

Актёр в фильмах «Долгота» (2000) и «Осло» (2021).

Кеннет Брана (61 год)

Central Independent Television PLC / 20th Century Studios

Актёр в фильмах «Преодоление» (1985) и «Смерть на Ниле» (2022).

А здесь вы можете посмотреть как изменились с момента своего появления в кино актёры и актрисы из Франции.