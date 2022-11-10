. 17 забавных комиксов от Аниматора-прокрастинатора, которые точно описывают жизнь котов и жизнь с котами

Каждый, кто когда-либо завёл кота, знает: с момента его появления в доме жизнь уже не будет прежней. Теперь любая коробка — это кошачий дом, а вся одежда будет инкрустирована шерстью. Сегодня мы хотим познакомить вас с серией работ девушки с ником «Аниматор-прокрастинатор». Она с юмором и довольно точно показывает жизнь кота и жизнь с котом.

Где бы взять пульт, чтобы их переключать?

И так каждый раз!

Когда заводишь кота не для себя

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Комиксы про котиков основаны на реальных событиях, у автора действительно есть двое: кот Июль (рыженький) и кошка Марта (та, которая толще). Так что никакого обмана!

Да кому нужна эта ваша романтика?

Не толстые, а мягонькие

Животные похожи на своих хозяев

Выбор очевиден

Женские проблемы

Когда кошка очень серьёзна и не одобряет сюсюканья

Острая любовь

О чём думают кошки?

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Иногда она вылизывается, вылизывается, а потом раз! И ушла в прострацию. Интересно, в эти моменты она вспоминает что-то из прошлого или думает о будущем? В любом случае морда у неё в эти моменты такая недовольная… кажется, ни о чём хорошем она не думает…

Мудрость, которую мы заслужили

Чистота лотка длится недолго

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Когда я меняю кошачий наполнитель в лотке на чистый, моя кошка очень радуется и сразу же бежит его пачкать.

Деловая колбаса

Скучно? Заведи кота. Всё ещё скучно? Заведи второго!

Сами это ешьте!

Кулинарные секретики котовладельцев

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А здесь вы можете найти ещё одну серию работ автора, посвящённую азбуке взрослой жизни.