. 17 забавных комиксов от Аниматора-прокрастинатора, которые точно описывают жизнь котов и жизнь с котами
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17 забавных комиксов от Аниматора-прокрастинатора, которые точно описывают жизнь котов и жизнь с котами

17 забавных комиксов от Аниматора-прокрастинатора, которые точно описывают жизнь котов и жизнь с котами

Каждый, кто когда-либо завёл кота, знает: с момента его появления в доме жизнь уже не будет прежней. Теперь любая коробка — это кошачий дом, а вся одежда будет инкрустирована шерстью. Сегодня мы хотим познакомить вас с серией работ девушки с ником «Аниматор-прокрастинатор». Она с юмором и довольно точно показывает жизнь кота и жизнь с котом.

Где бы взять пульт, чтобы их переключать?

animator_prokrastinator

И так каждый раз!

animator_prokrastinator

Когда заводишь кота не для себя

animator_prokrastinator

Комиксы про котиков основаны на реальных событиях, у автора действительно есть двое: кот Июль (рыженький) и кошка Марта (та, которая толще). Так что никакого обмана!

Да кому нужна эта ваша романтика?

animator_prokrastinator

Не толстые, а мягонькие

animator_prokrastinator

Животные похожи на своих хозяев

animator_prokrastinator

Выбор очевиден

animator_prokrastinator

Женские проблемы

animator_prokrastinator

Когда кошка очень серьёзна и не одобряет сюсюканья

animator_prokrastinator

Острая любовь

animator_prokrastinator

О чём думают кошки?


animator_prokrastinator

Иногда она вылизывается, вылизывается, а потом раз! И ушла в прострацию. Интересно, в эти моменты она вспоминает что-то из прошлого или думает о будущем? В любом случае морда у неё в эти моменты такая недовольная… кажется, ни о чём хорошем она не думает…

Мудрость, которую мы заслужили

animator_prokrastinator

Чистота лотка длится недолго

animator_prokrastinator

Когда я меняю кошачий наполнитель в лотке на чистый, моя кошка очень радуется и сразу же бежит его пачкать.

Деловая колбаса

animator_prokrastinator

Скучно? Заведи кота. Всё ещё скучно? Заведи второго!

animator_prokrastinator

Сами это ешьте!

animator_prokrastinator

Кулинарные секретики котовладельцев

animator_prokrastinator

А здесь вы можете найти ещё одну серию работ автора, посвящённую азбуке взрослой жизни.

# Интересное
По материалам: twizz

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