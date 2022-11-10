17 забавных комиксов от Аниматора-прокрастинатора, которые точно описывают жизнь котов и жизнь с котами
Каждый, кто когда-либо завёл кота, знает: с момента его появления в доме жизнь уже не будет прежней. Теперь любая коробка — это кошачий дом, а вся одежда будет инкрустирована шерстью. Сегодня мы хотим познакомить вас с серией работ девушки с ником «Аниматор-прокрастинатор». Она с юмором и довольно точно показывает жизнь кота и жизнь с котом.
Где бы взять пульт, чтобы их переключать?
И так каждый раз!
Когда заводишь кота не для себя
Комиксы про котиков основаны на реальных событиях, у автора действительно есть двое: кот Июль (рыженький) и кошка Марта (та, которая толще). Так что никакого обмана!
Да кому нужна эта ваша романтика?
Не толстые, а мягонькие
Животные похожи на своих хозяев
Выбор очевиден
Женские проблемы
Когда кошка очень серьёзна и не одобряет сюсюканья
Острая любовь
О чём думают кошки?
Иногда она вылизывается, вылизывается, а потом раз! И ушла в прострацию. Интересно, в эти моменты она вспоминает что-то из прошлого или думает о будущем? В любом случае морда у неё в эти моменты такая недовольная… кажется, ни о чём хорошем она не думает…
Мудрость, которую мы заслужили
Чистота лотка длится недолго
Когда я меняю кошачий наполнитель в лотке на чистый, моя кошка очень радуется и сразу же бежит его пачкать.
Деловая колбаса
Скучно? Заведи кота. Всё ещё скучно? Заведи второго!
Сами это ешьте!
Кулинарные секретики котовладельцев
А здесь вы можете найти ещё одну серию работ автора, посвящённую азбуке взрослой жизни.