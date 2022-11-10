. 18 остроумных комиксов от волгоградской художницы, которая знает, что жизнь — тот ещё бразильский сериал
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18 остроумных комиксов от волгоградской художницы, которая знает, что жизнь — тот ещё бразильский сериал

18 остроумных комиксов от волгоградской художницы, которая знает, что жизнь — тот ещё бразильский сериал

Уж кто разбирается в остроумном юморе, так это Герда Штольц. Художница из Волгограда рисует комиксы про ситуации, которые знакомы почти каждому человеку. Некоторую долю внимания девушка уделяет и современным проблемам общества: законодательству, социальным стереотипам и взаимоотношениям между людьми.

Иллюстрации в приятном стиле сделаны в злободневном формате. Несмотря на это, они отлично поднимут настроение и помогут отвлечься от повседневных забот. Ведь так важно иногда уметь посмеяться над собой и жизненными трудностями, которые всегда неизбежно встречаются на нашем пути.

Неожиданный поворот событий

Shtolc

Главные герои комиксов Штольц — девочка и её утка по имени Мандаринка. Они вместе работают, развлекаются и попадают в различные забавные ситуации. Героиня является альтер-эго художницы.

Раз рекомендуют, что уж тут поделать

Shtolc

Верните мужа

Shtolc

Зато честно

Shtolc

Мужчинам не понять

Shtolc

Реалии взрослой жизни

Shtolc

Кто-то должен был об этом сказать

Shtolc

О двойных стандартах

Shtolc

Иногда так проходят все выходные

Shtolc

Идеи для комиксов художница чаще всего придумывает сама. Однако иногда ей в этом нелёгком деле помогают подписчики, присылая ей в личные сообщения интересные и вдохновляющие штуки.

Нюансы работы

 Shtolc

О наболевшем

 Shtolc

А скидки будут?

 Shtolc

Не собиралась делиться

Shtolc

Ох, уж эти взрослые грузы ответственности

Shtolc

Когда везде ищешь знаки

Shtolc

До момента ликвидации осталось 3…2…1

Shtolc

Кофеманы поймут

Shtolc

Не готовы расставаться с миром художницы прямо сейчас? Посмотреть другие комиксы Герды Штольц можно в её авторском сообществе.

О предпочтениях в фильмах

Shtolc

Здесь вы можете посмотреть смешные психологические комиксы, которые в доступном формате освещают проблемы, беспокоящие многих людей.

# Интересное
По материалам: twizz

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