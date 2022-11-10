. 18 остроумных комиксов от волгоградской художницы, которая знает, что жизнь — тот ещё бразильский сериал

Уж кто разбирается в остроумном юморе, так это Герда Штольц. Художница из Волгограда рисует комиксы про ситуации, которые знакомы почти каждому человеку. Некоторую долю внимания девушка уделяет и современным проблемам общества: законодательству, социальным стереотипам и взаимоотношениям между людьми.

Иллюстрации в приятном стиле сделаны в злободневном формате. Несмотря на это, они отлично поднимут настроение и помогут отвлечься от повседневных забот. Ведь так важно иногда уметь посмеяться над собой и жизненными трудностями, которые всегда неизбежно встречаются на нашем пути.

Неожиданный поворот событий

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Главные герои комиксов Штольц — девочка и её утка по имени Мандаринка. Они вместе работают, развлекаются и попадают в различные забавные ситуации. Героиня является альтер-эго художницы.

Раз рекомендуют, что уж тут поделать

Верните мужа

Зато честно

Мужчинам не понять

Реалии взрослой жизни

Кто-то должен был об этом сказать

О двойных стандартах

Иногда так проходят все выходные

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Идеи для комиксов художница чаще всего придумывает сама. Однако иногда ей в этом нелёгком деле помогают подписчики, присылая ей в личные сообщения интересные и вдохновляющие штуки.

Нюансы работы

О наболевшем

А скидки будут?

Не собиралась делиться

Ох, уж эти взрослые грузы ответственности

Когда везде ищешь знаки

До момента ликвидации осталось 3…2…1

Кофеманы поймут

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Не готовы расставаться с миром художницы прямо сейчас? Посмотреть другие комиксы Герды Штольц можно в её авторском сообществе.

О предпочтениях в фильмах

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Здесь вы можете посмотреть смешные психологические комиксы, которые в доступном формате освещают проблемы, беспокоящие многих людей.