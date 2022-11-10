18 остроумных комиксов от волгоградской художницы, которая знает, что жизнь — тот ещё бразильский сериал
Уж кто разбирается в остроумном юморе, так это Герда Штольц. Художница из Волгограда рисует комиксы про ситуации, которые знакомы почти каждому человеку. Некоторую долю внимания девушка уделяет и современным проблемам общества: законодательству, социальным стереотипам и взаимоотношениям между людьми.
Иллюстрации в приятном стиле сделаны в злободневном формате. Несмотря на это, они отлично поднимут настроение и помогут отвлечься от повседневных забот. Ведь так важно иногда уметь посмеяться над собой и жизненными трудностями, которые всегда неизбежно встречаются на нашем пути.
Неожиданный поворот событий
Главные герои комиксов Штольц — девочка и её утка по имени Мандаринка. Они вместе работают, развлекаются и попадают в различные забавные ситуации. Героиня является альтер-эго художницы.
Раз рекомендуют, что уж тут поделать
Верните мужа
Зато честно
Мужчинам не понять
Реалии взрослой жизни
Кто-то должен был об этом сказать
О двойных стандартах
Иногда так проходят все выходные
Идеи для комиксов художница чаще всего придумывает сама. Однако иногда ей в этом нелёгком деле помогают подписчики, присылая ей в личные сообщения интересные и вдохновляющие штуки.
Нюансы работы
О наболевшем
А скидки будут?
Не собиралась делиться
Ох, уж эти взрослые грузы ответственности
Когда везде ищешь знаки
До момента ликвидации осталось 3…2…1
Кофеманы поймут
Не готовы расставаться с миром художницы прямо сейчас? Посмотреть другие комиксы Герды Штольц можно в её авторском сообществе.
О предпочтениях в фильмах
Здесь вы можете посмотреть смешные психологические комиксы, которые в доступном формате освещают проблемы, беспокоящие многих людей.