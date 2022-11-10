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Актер из «Офиса» сменил имя ради привлечения внимания к экологии

Актер из «Офиса» сменил имя ради привлечения внимания к экологииАктер из сериала «Офис» Уилсон сменил имя для привлечения внимания к проблемам экологии

Актер из сериала «Офис» Рэйн Уилсон сменил имя ради привлечения внимания к проблемам экологии и стремительному потеплению Арктики. Об этом сообщает Deadline.

Теперь исполнителя роли Дуайта Шрута зовут Стена Дождя Волна Тепла Экстремальная Зима Уилсон (Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson). «Это не шутка, я серьезно отношусь к таянию Арктики, которое усиливает глобальные риски, включая экстремальные погодные явления по всему миру», — заявил актер.

Уилсон является членом правления организации по информированию об изменении климата Arctic Basecamp. Своим жестом он решил поддержать проект. Также изменение его имени было приурочено к Конференции ООН по изменению климата, которая в настоящее время проходит в Египте.

Актер призвал остальных людей тоже переименоваться. Он посоветовал им использовать «переключатель имен» на сайте Arctic Basecamp, а затем использовать полученный результат при редактировании имени в социальных сетях.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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