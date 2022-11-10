. Актера Уоррена Битти обвинили в сексуальном принуждении подростка в 1973 году

Вадим Карасев

На Уоррена Битти подали в суд, обвинив в сексуальном принуждении подростка в 1973 году

85-летнего американского актера и звезду фильма «Бонни и Клайд» Уоррена Битти обвинили в сексуальном принуждении подростка. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Предполагаемая жертва по имени Кристина Хирш подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса. В нем она поведала, что в 1973 году, когда ей было 14 лет, она на протяжении года состояла в отношениях с 35-летним артистом.

Хирш и Битти познакомились на съемках фильма. Тогда актер дал ей свой номер телефона и потребовал звонить ему, когда та будет находиться рядом с отелем, в котором он тогда проживал.

По словам женщины, звезда «Бонни и Клайда» брал ее в автомобильные поездки, разговаривал с ней о «потере девственности», а также несколько раз принуждал к действиям сексуального характера.

Хирш добавила, что после случившегося пережила физический, эмоциональный и психологический стресс.

Ранее стало известно, что «деформированные» гениталии американского кинопродюсера Харви Вайнштейна будут изучены при свидетелях во время судебного разбирательства по делу о сексуальном насилии.