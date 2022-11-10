. Алла Пугачева не уважала поклонников, заявила Вовк

По певице Алле Пугачевой жестко прошлась Ангелина Вовк. В прошлом Ангелина Вовк тепло относилась к Примадонне и всегда приветствовала ее на светских мероприятиях. Но после отъезда Аллы Борисовны в Израиль и ее нелестных высказываний в адрес россиян телеведущая кардинально поменяла свое мнение. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Ангелина Михайловна уверена, что в России Аллу Пугачеву очень любили, но та показала себя не с самой лучшей стороны, став на сторону Украины. «Характер у нее оставлял желать лучшего. Она позволяла себе неприличные вещи. В такой ситуации считаю, что она должна была сильно подумать, прежде чем уезжать. Алла — прекрасная актриса, великолепная певица, я говорю не о ее вокальных способностях. Она умела превратить исполнение песни в настоящий спектакль», — поделилась 80-летняя Вовк в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube.«Думаю, народ Аллу всегда обожал. Людям нравилась ее смелость. Она любит эпатировать публику. Если ты хочешь привлечь к себе внимание, то, как говорится, плохая реклама тоже реклама. Просто Алла любила себя в творчестве и не думала о людях. А ведь со сцены говорила, что все делает для нас. А раз Алла уехала, значит с самого начала презирала нас. Не ожидала от нее такого поступка. Наверное, она решила, что страна не будет больше ничего ей давать. Как будто за границей у нее что-то будет! Да и Галкин* уехал. Раньше он мне казался очень приличным человеком», — продолжила Ангелина Михайловна. Вовк обратилась к супругу Аллы Борисовны, шоумену Максиму Галкину, который сегодня активно дает юмористические концерты за границей. В своих выступлениях артист то и дело высмеивает россиян. «Галкин, если такой правильный, иди за Украину, но нет, ты скрылся, денежки зарабатываешь. И ты, Алла, сделай что-нибудь героическое! А ты только дом построила, бабки вложила в зарубежные банки», — заявила телеведущая.