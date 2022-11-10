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Американский фондовый рынок резко вырос

Американский фондовый рынок резко выросФондовый рынок США резко вырос после новости о замедлении инфляции до 7,7%

Минимальный уровень годовой инфляции в США в октябре привел к бурному росту местного фондового рынка, свидетельствуют данные торговых площадок.

В ходе торгов 10 ноября основные биржевые индексы показывали резкое повышение. Так, промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 2,68 процента, до 33 399 пунктов, сильнее рос индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,6 процента, до 3 892 пунктов. Также до 10 856 пунктов взлетел индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Com, прибавив 4,8 процента.

Положительная реакция рынка последовала сразу за публикацией пресс-релиза Министерства труда США с данными по росту цен в стране в прошлом месяце. Годовая инфляция снизилась до 7,7 процента в годовом выражении, что оказалось ниже ожиданий экспертов в диапазоне 7,9-8 процентов.

По сравнению с результатами предыдущего месяца, рост цен в США начал замедляться. В сентябре, несмотря на то, что показатели инфляции были ниже уровней августа (8,2 против 8,3 процента), эксперты говорили о разгоне инфляции. Рост цен в сентябре ускорился на 0,4 процента, в то время как в предыдущем месяце показатель вырос на 0,1 процента, объясняли экономисты.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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