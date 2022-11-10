. Анастасия Волочкова ведет войну за свою дочь

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о проблемах с дочерью. О непростом взаимодействии Волочковой с дочерью известно давно. Артистка переживала, что живя у отца, Ариадна попала под дурное влияние. Поэтому Анастасия находит отдушину в крестнице. Недавно 46-летняя звезда поручила крестнице Элизе особую роль, теперь та работает у нее администратором. «Есть моя крестница Элиза, у меня с ней ближе отношения, чем с дочерью Ариадной. Ей я доверила некоторые моменты, связанные с соцсетями, и с возможностью отвечать на входящие звонки, чего не делал мой директор. У нее получается, я вижу, что она искренне это делает», — поделилась она в беседе с Татьяной Устиновой. Волочкова все же надеется, что однажды Ариадна потеплеет к матери. «Это все возраст… Еще давление в той семье, оно существует, и настраивание против меня. Но когда Ариша жила со мной, ей можно было все», — отмечает балерина.Анастасия переживает, что позволяла девочке слишком многое. Но все же она старалась обеспечить наследнице лучшую жизнь, ту, которой не было у нее когда-то. «Ариша родилась на всем готовом, она в прекраснейшей квартире начинала свое детство, росла. Все у нее было. На последние деньги я ей покупала одежду, платьица. Она, к сожалению, не знает, какой бывает другая жизнь», — сетует артистка. На вопрос о том, что Волочкова хотела бы изменить, та ответила уверенно. «Отношения с дочкой, в которые вмешивалась моя мама. Как я могу это все забыть? Я могу себя поругать за то, как могла допустить вмешательство мамы в мою личную жизнь и творчество, допустить отъем недвижимости. На моем месте многие люди бы сломались», — завершила она для «Центрального Телевидения».