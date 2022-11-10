. Андрей Макаревич* не смог отменить свой статус иноагента

Певец Андрей Макаревич получил статус иноагента. Артист и несколько других иноагентов через суд пытались снять с себя порочащий статус, присвоенный Минюстом РФ. Однако лидеру «Машины времени» это не удалось. *Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022. В Замоскворецком районном суде Москвы вынесли решение о внесении Минюста в список физлиц-иноагентов музыканта Андрея Макаревича. Интересы лидера «Машины времени» представлял юрист из Петербурга Александр Передрук — он попросил признать решение Министерства юстиции незаконным и исключать музыканта из реестра.В ответ адвокаты Минюста рассказали, что 68-летний музыкант действовал в интересах Украины. Кроме того, на суде представили письменные доказательства того, что в личных соцсетях и украинских Telegram-каналах Андрей Вадимович дискредитирует работу государственных органов России. Нельзя забыть и многочисленные интервью Макаревича зарубежными СМИ, которые также входят в список иноагентов — там он открыто говорил о неприязни к российским военным и их действиями, сообщает РЕН-ТВ. Отметим, что Андрей Макаревич еще до начала специальной военной операции переехал в Израиль, где его молодая жена родила ребенка. После начала СВО музыкант не стеснялся критиковать действия властей, а также самих россиян.