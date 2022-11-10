. Артемий Лебедев назвал единственное обстоятельство, которое вынудит его уехать из России
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Артемий Лебедев назвал единственное обстоятельство, которое вынудит его уехать из России

Артемий Лебедев назвал единственное обстоятельство, которое вынудит его уехать из России

Дизайнер Артемий Лебедев заявил в беседе с шоуменом Сергеем Мезенцевым, что согласился бы эмигрировать из России только в том случае, если случится масштабный потоп и страну скроет под водой.

"Я думаю, что единственное, что меня могло бы заставить уехать из России, если бы вот как-то Пангея начала дальше свое движение, и тектонические плиты бы ушли под воду и здесь просто был бы океан".

Только это заставило бы дизайнера "перейти на какую-то ближайшую сушу". Иной причины, по которой он может отказаться от жизни на "любимой московской земле", Лебедев не видит. Он уверен, что сегодня в стране не настолько критическая ситуация, как полагают другие.


"Я читал учебник истории и историю Москвы. Никогда здесь не было спокойно и просто. Больше 30 лет не бывает окошечка свободного, всегда какая-то [ерунда] происходит. И как-то же люди жили", - сказал Лебедев.

Говоря о покинувших Россию соотечественниках, Лебедев отмечал ранее, что эмиграция едва ли может сделать жизнь лучше. Еще в 2019 году дизайнер объявил, что якобы покинул страну из-за политической ситуации, но затем назвал свои слова троллингом и опроверг свои заявления. Неоднократно он говорил, что не намерен переезжать в другие страны.

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По материалам: uposters.ru

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