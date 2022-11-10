. Артемий Лебедев назвал единственную причину для эмиграции из России

Вадим Карасев

Блогер Артемий Лебедев заявил, что эмигрировал бы из России только в случае потопа

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что решился бы на эмиграцию из России только в случае масштабного потопа, оставившего территорию страны под водой. Такую причину для переезда он назвал в беседе с шоуменом Сергеем Мезенцевым. Видео доступно на YouTube.

«Я думаю, что единственное, что меня могло бы заставить уехать из России, если бы вот как-то Пангея начала дальше свое движение, и тектонические плиты бы ушли под воду и здесь просто был бы океан», — сказал блогер и отметил, что в таком случае он бы «перешел на какую-то ближайшую сушу».

Лебедев также подчеркнул, что не видит никакой причины, по которой ему не следовало бы прожить всю свою жизнь на «любимой московской земле». Он добавил, что обстановка в России сейчас не настолько критическая, как считают некоторые люди. «Я читал учебник истории и историю Москвы. Никогда здесь не было спокойно и просто. Больше 30 лет не бывает окошечка свободного, всегда какая-то *** [ерунда] происходит. И как-то же люди жили», — добавил блогер.

Ранее Лебедев, рассуждая о покинувших страну соотечественниках, заявил, что эмиграция не делает жизнь лучше. Вместе с тем он предположил, что переезд из страны может позволить человеку получить одобрение в интернете.

Летом 2019 года Лебедев сообщил, что в связи с политической ситуацией в стране якобы покинул Россию. Однако спустя несколько дней блогер назвал заявление об эмиграции троллингом и «бессмысленной либеральной *** [болтовней] для школьников». Позднее он также заверил, что не планирует переезжать из России.