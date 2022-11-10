. Авраама Руссо хотел убить бездомный труп
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Авраама Руссо хотел убить бездомный труп

Авраама Руссо хотел убить бездомный труп
Стали известны новые подробности по делу певца Авраама Руссо. Вскрылись новые подробности старого дела. Очередное заседание по резонансному делу о покушении на Авраама Руссо вскрыло новые факты о киллере Александре Демкине, который напал на артиста.
Оказалось, что при жизни (он умер в колонии, отбывая срок по другому делу) Демкин буквально влачил нищенское существование, сообщает МК.ru. Люди, которые знали его, дали показания в суде, что он просил иногда покормить его, а также одежду и обувь. При этом нанятый киллер нигде не работал. Напомним, на Руссо Демкин напал еще в 2006 году. Вначале он выслеживал его, а потом выбежал перед его авто с автоматом и открыл очередь, попав знаменитости в ногу.
# Шоу-бизнес Руссо Авраам
По материалам: z-aya

Последние новости

Электроника отказала на высоте 200 метров
Электроника отказала на высоте 200 метров
Россиян предупредили о случаях двойного списания с карты
Россиян предупредили о случаях двойного списания с карты
Коврик у входной двери по фен-шуй: как привлечь удачу и противостоять невзгодам
Коврик у входной двери по фен-шуй: как привлечь удачу и противостоять
Какое имя подобрать для девочки в 2023 году, чтобы она выросла красавицей и ее боготворили мужчины
Какое имя подобрать для девочки в 2023 году, чтобы она выросла
Британия анонсировала завершение поставок зенитных ракет на Украину
Британия анонсировала завершение поставок зенитных ракет на Украину
Авраама Руссо хотел убить бездомный труп
Авраама Руссо хотел убить бездомный труп
Камила Валиева закрутила роман с певцом Ваней Дмитриенко
Камила Валиева закрутила роман с певцом Ваней Дмитриенко
Настя Ивлеева спровоцировала слухи о своем разводе
Настя Ивлеева спровоцировала слухи о своем разводе
Кристину Орбакайте трудно узнать в новом сериале, где ей досталась главная роль
Кристину Орбакайте трудно узнать в новом сериале, где ей досталась
Эвелина Блёданс влезла в долги, чтобы не остаться на улице
Эвелина Блёданс влезла в долги, чтобы не остаться на улице
Байден призвал изучить сотрудничество Маска с другими странами
Байден призвал изучить сотрудничество Маска с другими странами
Путин оценил действия МВД в ходе спецоперации
Путин оценил действия МВД в ходе спецоперации

Топ на сегодня

The Times: Украина скоро может остаться без ПВО
The Times: Украина скоро может остаться без ПВО
Юлия Меньшова рассказала об умершей любви
Юлия Меньшова рассказала об умершей любви
Дом на вершине мира
Дом на вершине мира
Пропавший Кирилл Сафонов объявился в Израиле вместе с детьми
Пропавший Кирилл Сафонов объявился в Израиле вместе с детьми
Филипп Киркоров напал на поклонники с букетом цветов
Филипп Киркоров напал на поклонники с букетом цветов

Еще по теме

СКР назвал виновных в деле о покушении на Авраама Руссо в 2006 году: кто напал на певца
Прямой эфир - Андрей Малахов. Развод Авраама Руссо (20.10.2017)
Авраам Руссо угодил в американскую клинику
Пригожин подает в суд на Авраама Руссо