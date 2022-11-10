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Байден призвал изучить сотрудничество Маска с другими странами

Байден призвал изучить сотрудничество Маска с другими странамиБайден заявил о необходимости проверить сотрудничество Илона Маска с другими странами

Президент США Джо Байден в ходе беседы с журналистами в Белом доме заявил о необходимости проверить сотрудничество американского предпрнимателя Илона Маска с другими странами. Трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Я думаю, что сотрудничество Илона Маска или технические связи с другими странами заслуживают проверки на то, делает ли он что-то неподобающее или нет», — сказал он.

По словам главы Белого дома, он не обвиняет ни в чем бизнесмена, а просто настаивает на «изучении» этого вопроса.

Ранее The Washington Post сообщал, что Маск вызывает все больше опасений у властей США из-за своего возросшего политического влияния и «безрассудных» заявлений. По информации издания, именно сотрудничество Вашингтона и Маска сделало его успешным бизнесменом, однако несмотря на успехи в сфере космоса и национальной безопасности, чиновники опасаются его возросшего «могущества».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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