. Блогершу задержали за поедание летучей мыши на камеру
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Блогершу задержали за поедание летучей мыши на камеру

Блогершу задержали за поедание летучей мыши на камеруТайскую блогершу Пхончанок Шрисунаклуа задержали за поедание летучей мыши на камеру

Тайскую блогершу Пхончанок Шрисунаклуа (Phonchanok Srisunaklua) задержали за поедание летучей мыши на камеру. Об этом сообщает Daily Mail.

Полиция задержала Шрисунаклуа за «владение тушами охраняемых диких животных» и «нарушение Закона о компьютерных преступлениях». Изначально блогерша отрицала обвинения, однако позже опубликовала видео с извинениями перед «обществом, врачами, журналистами, коллегами, семьей и друзьями». В ролике она также обещала больше не есть летучих мышей.

В видео, которое привлекло внимание полиции, девушка показала, как ест суп с целой летучей мышью. Блогерша продемонстрировала, как она жует животное, показала суп вблизи, а также прокомментировала вкус летучей мыши.

Ролик стремительно набрал большое количество жалоб от пользователей, которые были озабочены последствиями поедания летучих мышей. В комментариях под видео юзеры напомнили, что летучая мышь является переносчиком множества вирусов, в том числе COVID-19. «Если хочешь умирать, умирай в одиночестве. Никто не будет тебя винить. Но ты будешь проклята, если начнешь пандемию», — написал один из пользователей под роликом.

В начале 2020 года китайская блогерша Ван Мэнъюнь (Wang Mengyun) пожаловалась на угрозы убийством после публикации видео, в котором она ест суп из летучих мышей. По ее словам, на момент создания видео она не знала, что эти животные могут стать переносчиками инфекции.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Два способа разморозить мясо за 10 минут без использования микроволновки и кипятка
Два способа разморозить мясо за 10 минут без использования
Блогершу задержали за поедание летучей мыши на камеру
Блогершу задержали за поедание летучей мыши на камеру
В ДНР сообщили об освобождении Павловки
В ДНР сообщили об освобождении Павловки
Греф назвал санкции драйвером для развития российских компаний
Греф назвал санкции драйвером для развития российских компаний
В Канаде задержали россиянина за крупнейшие в мире хакерские атаки
В Канаде задержали россиянина за крупнейшие в мире хакерские атаки
Рианна спустя полгода после родов снялась в нижнем белье (10 фото)
Рианна спустя полгода после родов снялась в нижнем белье (10 фото)
"Пила около 9 месяцев": солистка "Блестящих" рассказала об изнасиловании и своем пьянстве
"Пила около 9 месяцев": солистка "Блестящих"
Что можно делать в зеркальную дату 11.11.22 и какие дела являются важными
Что можно делать в зеркальную дату 11.11.22 и какие дела являются
Российский бизнесмен годами избивал и морил голодом собственного ребенка
Российский бизнесмен годами избивал и морил голодом собственного
Для Call of Duty: Warzone 2.0 на Xbox потребуется освободить более 115 Гб
Для Call of Duty: Warzone 2.0 на Xbox потребуется освободить более
Актер из «Офиса» сменил имя ради привлечения внимания к экологии
Актер из «Офиса» сменил имя ради привлечения внимания к экологии
"На фото посмотрела — сразу сказала": названы причины, почему Николай Басков так распух
"На фото посмотрела — сразу сказала": названы причины,

Топ на сегодня

Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему вернулась к Бену Аффлеку после 20 лет разлуки
"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
Кириенко: В сегодняшнем противостоянии известная аксиома "знания — сила" становится реальностью
Кириенко: В сегодняшнем противостоянии известная аксиома "знания
Трампа призвали отложить объявление об участии в выборах 2024 года
Трампа призвали отложить объявление об участии в выборах 2024 года

Еще по теме

В Новой Зеландии палеонтологи нашли останки вымершей летучей мыши неизвестного вида
Реабилитационный центр для летучих мышей откроют в российской столице
Блогерша съела летучих мышей и получила угрозы убийством из-за коронавируса
Африканская бабочка использует «технологию стелс» для спасения от летучих мышей