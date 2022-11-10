. Блогершу задержали за поедание летучей мыши на камеру

Вадим Карасев

Тайскую блогершу Пхончанок Шрисунаклуа задержали за поедание летучей мыши на камеру

Тайскую блогершу Пхончанок Шрисунаклуа (Phonchanok Srisunaklua) задержали за поедание летучей мыши на камеру. Об этом сообщает Daily Mail.

Полиция задержала Шрисунаклуа за «владение тушами охраняемых диких животных» и «нарушение Закона о компьютерных преступлениях». Изначально блогерша отрицала обвинения, однако позже опубликовала видео с извинениями перед «обществом, врачами, журналистами, коллегами, семьей и друзьями». В ролике она также обещала больше не есть летучих мышей.

В видео, которое привлекло внимание полиции, девушка показала, как ест суп с целой летучей мышью. Блогерша продемонстрировала, как она жует животное, показала суп вблизи, а также прокомментировала вкус летучей мыши.

Ролик стремительно набрал большое количество жалоб от пользователей, которые были озабочены последствиями поедания летучих мышей. В комментариях под видео юзеры напомнили, что летучая мышь является переносчиком множества вирусов, в том числе COVID-19. «Если хочешь умирать, умирай в одиночестве. Никто не будет тебя винить. Но ты будешь проклята, если начнешь пандемию», — написал один из пользователей под роликом.

В начале 2020 года китайская блогерша Ван Мэнъюнь (Wang Mengyun) пожаловалась на угрозы убийством после публикации видео, в котором она ест суп из летучих мышей. По ее словам, на момент создания видео она не знала, что эти животные могут стать переносчиками инфекции.