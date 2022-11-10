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Британия анонсировала завершение поставок зенитных ракет на Украину

Британия анонсировала завершение поставок зенитных ракет на УкраинуМинобороны Британии заявило, что скоро завершит поставку около 1000 зенитных ракет для ВСУ

Великобритания в ближайшее время завершит поставку около тысячи зенитных ракет на Украину, анонсировало Министерство обороны Соединенного Королевства. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства Бен Уоллес заявил, что Британия скоро завершит поставку примерно 1000 дополнительных зенитных ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, Лондон передаст Киеву пусковые установки и ракеты, которые способны сбивать цели в воздухе, включая беспилотники и крылатые ракеты.

В сентябре сообщалось, что в Великобритании курс боевой подготовки с июня прошли около 4,7 тысячи украинских военных. Страна расширила курс военной подготовки для украинцев с трех до пяти недель, чтобы «обеспечить наилучшую возможную подготовку украинских солдат, которые скоро будут участвовать в активных боевых действиях».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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