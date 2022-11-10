. Бывшую ведущую «Ревизорро» обвинили в присвоении чужих заслуг
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бывшую ведущую «Ревизорро» обвинили в присвоении чужих заслуг

Бывшую ведущую «Ревизорро» обвинили в присвоении чужих заслугСамбурская обвинила Летучую в том, что она присвоила себе чужие заслуги в «Ревизорро»

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская обвинила популярную телеведущую Елену Летучую в том, что она поступила несправедливо, присвоив себе заслуги всей команды шоу «Ревизорро». Такое заявление она сделала в интервью для YouТube-канала журналистки Надежды Стрелец.

«Она (Летучая — прим. «Ленты.ру») стала себя позиционировать как продюсер этого шоу, а это большая командная работа», — отметила Самбурская. Она пояснила, что над передачей работают гримеры, редакторы, которые находят места, а также «тайные люди», которые приходят устраиваться в эти заведения.

«Ведущему только говорят: "Вот такой план помещения, кухня там". То есть получается огромная команда сделала эту работу и тебя туда отправила. А она это выставляла так, как будто на ней все там собственно держалось. (…) Мне кажется, что это несправедливо, присваивать чужие заслуги себе любимой», — заявила она. Самбурская добавила, что ранее, возможно, сделала замечания в адрес Летучей некорректно, но тем не менее «сказала правду».

Елена Летучая вела «Ревизорро» с запуска программы, который состоялся на «Пятнице!» летом 2014 года. Вместе со съемочной группой ведущая инспектировала рестораны, кафе и отели на соответствие санитарным нормам. Она покинула передачу в 2017 году, когда перешла работать на Первый канал. В ноябре 2017 года новой ведущей программы стала Самбурская.

В 2018 году Самбурская на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) негативно высказалась о Летучей. Она заявила, что бывшую ведущую «Ревизорро» выгнали из шоу из-за «мерзкого характера». Кроме того, актриса добавила, что Летучая «стала никому не нужной», а ее новое шоу «с треском провалилось».

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Американский фондовый рынок резко вырос
Американский фондовый рынок резко вырос
Дочь Юлии Барановской критикует ее за отвратительную одежду
Дочь Юлии Барановской критикует ее за отвратительную одежду
Можно ли определить характер и способности будущего ребенка, ориентируясь на ведическую астрологию
Можно ли определить характер и способности будущего ребенка,
Бывшую ведущую «Ревизорро» обвинили в присвоении чужих заслуг
Бывшую ведущую «Ревизорро» обвинили в присвоении чужих заслуг
Россиян захотели штрафовать за наименование брежневской эпохи застоем
Россиян захотели штрафовать за наименование брежневской эпохи застоем
Опенченко заплакала, увидев отношение Писаренко к сыну
Опенченко заплакала, увидев отношение Писаренко к сыну
Кооперативное приключение We Were Here Forever выйдет на Xbox в январе
Кооперативное приключение We Were Here Forever выйдет на Xbox в январе
Вывоз украинского зерна в Европу назвали лицемерием
Вывоз украинского зерна в Европу назвали лицемерием
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 10-13 ноября
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные:
Руководство решило дополнить Дом-2 яслями
Руководство решило дополнить Дом-2 яслями
Названы задействованные в новогоднюю ночь российские артисты
Названы задействованные в новогоднюю ночь российские артисты
Что нужно делать в зеркальную дату 11.11.2022, чтобы изменить жизнь к лучшему
Что нужно делать в зеркальную дату 11.11.2022, чтобы изменить жизнь к

Топ на сегодня

Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему вернулась к Бену Аффлеку после 20 лет разлуки
"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему
Илон Маск убрал введенную несколько часов назад функцию в Twitter
Илон Маск убрал введенную несколько часов назад функцию в Twitter
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
Кириенко: В сегодняшнем противостоянии известная аксиома "знания — сила" становится реальностью
Кириенко: В сегодняшнем противостоянии известная аксиома "знания

Еще по теме

Настасья Самбурская стала новой ведущей шоу «Ревизорро»
Ревизорро - 6 сезон, 10 выпуск - Калининград (20.03.2018)
Марина Федункив сделала пародию на Елену Летучую и «Ревизорро»
Да свершится правосудие: Самбурская вылила подробности ухода Летучей с «Ревизорро»