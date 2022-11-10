. Центр "Наследие" направил более 11 тонн гуманитарной помощи военному училищу в Донецк
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Центр "Наследие" направил более 11 тонн гуманитарной помощи военному училищу в Донецк

Центр "Наследие" направил более 11 тонн гуманитарной помощи военному училищу в Донецк

Центр "Наследие" в рамках Благотворительной программы "Наследие Донбасса" направил более 11 тонн гуманитарной помощи в Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донецкое высшее общевойсковое командное училище" (ГБОУВО "ДВОКУ").

В состав помощи вошел большой объем питьевой продукции: более 6,4 тонн кваса живого брожения по традиционному русскому рецепту "И.И. Обломов" 0,9х9 pet, более 1,6 тонн освещающих газированных напитков Dash Water Персик 0,33х12бан, Dash Water Малина 0,33х12бан, а также 3,3 тонны негазированной питьевой воды, содержащей важные минералы и макроэлементы Nestle Pure Life ЧЗ 2,0х6.


«Гуманитарная помощь, оказанная нашим гражданам на Донбасс, которые находятся в тяжелых условиях, важна, необходима и своевременна. Она предоставляется на системной основе Центром "Наследие" и передается учреждениям, которые очень в этом нуждаются.

Искреннее желание помочь братскому народу нашли большой отклик в моем сердце, как и сердцах многих неравнодушных соотечественников. Мы продолжим активно поддерживать Донбасс и его жителей», - рассказал почетный работник воспитания и просвещения РФ Андрей Спиридонов.

Предоставление Центром "Наследие" гуманитарной помощи в ГБОУВО "ДВОКУ" осветили местные средства массовой информации. Телерадиокомпания "Оплот ТВ" сняла репортаж с места событий.

Поддержка оказана при участии и содействии Троице-Одигитриевского ставропигиального женского монастыря Зосимова Пустынь. 

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По материалам: uposters.ru

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