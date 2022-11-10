. Что нужно делать в зеркальную дату 11.11.2022, чтобы изменить жизнь к лучшему

Очередная зеркальная дата, которая наступает сразу после окончания коридора затмений — 11.11.2022. Все пространство вокруг будто заряжено космической энергией, что, несомненно, поможет нам изменить свою жизнь к лучшему. А число «11» даст подсказку, на что обратить внимание. Попробуем разобраться в магии этой зеркальной даты и узнаем, как нужно провести этот день.

Особенности зеркальной даты 11.11.2022

В нумерологии «11» отвечает за творческую составляющую личности, за обострение интуиции, правильное считывание знаков судьбы. Миновав коридор затмений, вы подошли к другому коридору — между двумя единицами, которые играют роль своеобразных ворот между физическим и метафизическим миром. Для нас это означает появление новых возможностей, в том числе открытия граней в себе самом, которые помогут нам лучше понимать себя.





При сложении четырех единиц получится «4». Согласно нумерологии, это число материального выражения наших идей и способностей, в результате которого мы получаем некие блага. Четверка отвечает за прибыль, поощрение, ценности этого мира. Каждый человек имеет полное право получать материальные блага за свои старания.

Чтобы правильно провести этот день, нужно обратить внимание на все эти вещи, проанализировав свою жизнь, установки, стремления и цели.

Как провести день, чтобы изменить жизнь к лучшему

В зеркальные даты ничто не происходит случайно. Старайтесь не игнорировать, казалось бы, незначительное. Оно может нести в себе тайный посыл. Например, вы обдумывали какую-то идею, взглянули на часы и увидели повторение чисел. Это знак свыше, который означает, что направление вашего стремления верное.

День зеркальной даты нужно провести максимально осознанно, слушая свои желания, отметая все второстепенное. Если для этого нужно абстрагироваться, то лучше взять выходной и отказаться от всех встреч и мероприятий. Побудьте наедине с собой, помедитируйте, сходите в лес, к реке, чтобы пообщаться с природой. В тишине вы можете понять нечто такое, на что в городской спешке никогда не обратили бы внимание.





Что можно делать 11.11.22:

искать судьбоносные знаки;

слушать голос своей интуиции;

открываться миру и космическим энергиям;

постараться принять не только свои «плюсы», но и «минусы».

Что нельзя делать 11.11.2022:

чтобы действительно поменять свою жизнь, в зеркальную дату нельзя думать о плохом, испытывать негативные эмоции (они попросту будут отзеркалены Вселенной в вашу сторону);

нельзя проводить ритуалы, которые направлены на причинение вреда, а также вызывать духов;

стоит избегать шумных гуляний, громких бесед, суеты.

Как изменить жизнь, загадав желание в зеркальную дату





День «единиц» — это торжество творческого начала, потому загадывая желания, прежде всего нужно сосредоточиться на его визуализации. Легче всего притянуть в жизнь заветное через творчество. Потому можно, к примеру, записать желание в виде стихотворения, послания Вселенной, или же выразить его на холсте красками, или же нотами — в музыке. Все зависит от ваших способностей и креатива.

Не забудьте только, что желание должно быть позитивным, не причинять никому вреда, касаться только вас. В конце обряда по привлечению желания обязательно проговорите: