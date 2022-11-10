. День 10 ноября в истории

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Был установлен указом Президиума Верховно­го Совета СССР от 26 сентября 1962 года как День милиции. Современное название праздник получил в 2011 году.

10 ноября 1917 года Народный комиссар внутренних дел РСФСР Алексей Рыков подписал постановление «О ра­бочей милиции». До 1931 года она находилась в ведении местных Советов рабочих и солдатских депутатов, а затем была переведена в систему Наркомата. В 1946 году вошла в систему министерства внутренних дел.

В 2009-2011 году в России прошла реформа МВД, в ходе которой, в частности, милиция была переименована в полицию.

На сегодняшний день российская полиция — одна из самых крупнейших в мире. В рядах органов внутренних дел несут службу около 900 тысяч человек.

Всемирный день науки за мир и развитие.

Памятная дата ООН, установленная в 2001 году по инициативе ЮНЕСКО. Традиционно в этот день проходят научно-просветительские мероприятия для самого широкого круга участников, а также ЮНЕСКО проводит церемонию вручения премии Калинга. Она присуждается лучшему популяризатору науки.

Международный день бухгалтерии (День бухгалтера).

В этот день в 1494 году в Венеции была опубликована книга одного из основоположников бухгалтерии Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции» Одна из её глав называлась «О счетах и других записях» и содержала подробное изложение бухгалтерского дела Венеции.

Хотя в России официального Дня бухгалтера нет, большинство бухгалтеров считают своим профессиональным праздником 21 ноября. В этот день в 1996 году Президент РФ Борис Ельцин подписал Федеральный закон «О бухгалтерском учете».

Всемирный день молодёжи.

Неофициальный международный праздник был установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ).

Решение о создании организации было принято на Всемирной конференции молодёжи, которая проходила в Лондоне с 29 октября - 10 ноября 1945 года.

ВФДМ объединяет молодых людей без различия в политических и религиозных взглядах, расовой и национальной принадлежности и социального положения. По инициативе организации были проведены Конференция молодежи стран Юго-Восточной Азии (1948), Международная конференция в защиту прав молодежи (1953), Семинар африканских молодежных организаций (1961) и другие мероприятия. ВФДМ является организатором Всемирных фестивалей молодёжи и студентов.

Сегодня в неё входят более 80 молодёжных организаций из 66 стран мира.

Всемирный день качества.

Отмечается ежегодно во второй четверг ноября по инициативе Европейской организации качества при под­держке ООН. Впервые праздник был проведён в 1989 году.

52 года назад (1970) с космодрома Байконур ракета-носитель «Протон-К», вывела на орбиту советскую автоматическую станцию «Луна-17» с планетоходом «Луноход-1» на борту.

Спустя семь дней станция благополучно совершила посадку в Море Дождей на спутнике Земли, и самоходный аппарат съехал на лунный грунт.

Планетоход, который управлялся дистанционно из Центра дальней космической связи, проработал 301 сутки 6 часов и 57 минут. За это время он провел исследования лунного грунта и передал на Землю свыше 20 тысяч изобра­жений лунной поверхности. Затем связь с «Луноходом-1» была потеряна.

61 год назад (1961) указом Президиума Верховного Совета РСФСР Сталинград переименован в Волгоград.

Город был основан в 1589 году как сторожевая крепость для защиты русской земли и великого волжского пути от набегов кочевников на юго-восточных границах русского государства. Первоначально он назывался Царицын. В 1925 году город получил новое название — Сталинград.

В ходе борьбы с культом личности Сталина было принято решение о его переименовании в Волгоград. Как говориться в указе Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 ноября 1961 года, город получил новое имя, «учитывая пожелания и просьбы коллективов промышленных предприятий, строек, совхозов, колхозов, а так же общественных организаций».

79 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны началась Гомельско-Речицкая наступательная операция.

Войскам Белорусского фронта под руководством генерала армии Константина Рокоссовского противостояли 2-я армия, части сил 9-й и 4-й армий группы армий «Центр» под руководством генерала-фельдмаршала Гюнтера фон Клюге.

В ходе операции, которая продлилась до 30 ноября, советские войска прорвали оборону противника, продвинулись на 130 километров в глубину, и, форсировав реки Днепр и Березина, освободили города Гомель и Речица.

89 лет назад (1933) Иван Бунин стал первым обладателем Нобелевской премии по литературе среди русских писателей.

Он был удостоен этой награды «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».

Премию в 715 тысяч французских франков Бунин быстро потратил: он щедро раздавал деньги нуждающимся коллегам‑эмигрантам, а оставшиеся средства, вложил в «беспроигрышное дело», доверившись «доброжелателям», и прогорел.

112 лет назад (1910) из своего дома в Ясной Поляне ушел Лев Толстой.

82-летний писатель покинул свою усадьбу рано утром, оставив своей жене Софьи Андреевне письмо. В нем говорилось: «Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме стало невыносимым. Кроме всего дурного, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых я жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни».

Льва Толстого в его последнем путешествии сопровождал личный врач Душан Маковицкий. В дороге писатель простудился и заболел воспалением лёгких. 20 ноября на станции Астапово Рязанско-Уральской железной дороги Лев Толстой умер.

137 лет назад (1885) состоялся заезд первого в мире мотоцикла.

Его изобрели немецкие инженеры Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах. Это был деревянный велосипед, на который они установили двигатель внутреннего сгорания, сконструированный инженерами летом 1885 года.

Пауль, сын Готлиба Даймлера, проехал на этом мотоцикле три километра, разогнавшись до скорости 12 километров в час.