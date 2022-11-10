. Для Call of Duty: Warzone 2.0 на Xbox потребуется освободить более 115 Гб
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Для Call of Duty: Warzone 2.0 на Xbox потребуется освободить более 115 Гб

Для Call of Duty: Warzone 2.0 на Xbox потребуется освободить более 115 Гб


Уже 14 ноября стартуют предварительные загрузки ожидаемого условно-бесплатного шутера Call of Duty: Warzone 2.0. Игрокам с приставками Xbox потребуется освободить, судя по всему, более 115 Гб, чтобы разместить игру на накопителе.

Twitter-аккаунт Aggiornamenti Lumia, который отслеживает информацию об обновлениях в базах Microsoft Store, сообщил, что размер Call of Duty: Warzone 2.0 на Xbox составит 115,62 Гб. Вероятнее всего, столько места потребуется для установки игры на Xbox Series X, на Xbox Series S и Xbox One может потребоваться меньше места.


Релиз игры Call of Duty: Warzone 2.0 состоится 16 ноября в 21:00 по московскому времени. У игроков будет 2 суток, чтобы заранее установить проект.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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